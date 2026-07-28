Mercato PSG : Un Japonais rend fou Luis Campos, c’est du lourd !  

La direction du PSG a lancé des discussions pour recruter Zion Suzuki, gardien de but de Parme. Mais un point doit être réglé avant son arrivée à Paris.

Mercato PSG : Luis Campos négocie l’arrivée de Zion Suzuki

La suite après cette publicité

Le PSG veut du sang neuf dans les cages. Matvey Safonov est pour le moment le numéro 1 grâce à sa belle fin de saison dernière. Mais l’incertitude reste totale. Le récent transfert de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City l’a prouvé : au Paris Saint-Germain, personne n’est intouchable.

De son côté, Lucas Chevalier veut s’imposer. Convoité par la Juventus, le portier français refuse de partir. Son objectif est de se battre pour devenir le numéro un dans la capitale. La concurrence sera donc rude puisque les Parisiens visent un autre gardien de but en pleine forme.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita donne son feu vert, un nouveau deal est bouclé

Lire aussi : PSG Mercato : L’Atlético donne son aval pour Julian Alvarez

Selon Fabrizio Romano, le club de la capitale discute avec Parme pour attirer Zion Suzuki. À 23 ans, le gardien japonais montre de très belles qualités et attire plusieurs grands clubs européens. Paris n’est d’ailleurs pas seul sur le dossier. La Juventus surveille également sa situation de très près. Luciano Spalletti en fait son plan B, juste derrière Emiliano Martinez.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un phénomène marocain à la place de Barcola ?

Mercato PSG : Révélations explosives sur Ibrahim Mbaye !

À voir

Mercato OM : Négociations en cours, un roc va quitter Marseille

Si Suzuki signe au Paris SG, aucun tapis rouge ne lui sera déroulé. Le crack nippon devra conquérir sa place comme les autres. L’opération reste toutefois bloquée. D’après Sky Sports, le champion de France pose une condition : pas d’arrivée sans départ. Paris ne recrutera Zion Suzuki que si Matvey Safonov ou Lucas Chevalier s’en va, en prêt ou via un transfert définitif. Chevalier semble le plus proche de la sortie. Le problème est que ses prétendants ne se bousculent pas après sa dernière saison décevante.