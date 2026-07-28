Mercato PSG : Urgent ! Un deal à 45M€ réglé dans 48 heures

Alors que Luis Enrique et une partie de son effectif ont fait leur retour à l’entraînement ce lundi, la direction du PSG serait sur le point de régler une grosse opération en attaque. Explications.

Mercato PSG : Enfin la libération pour Randal Kolo Muani

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Après deux prêts successifs, Randal Kolo Muani va enfin connaître la stabilité. Selon les informations relayées ces dernières heures par La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juventus Turin seraient en passe de boucler le transfert de l’attaquant français. Après de longues discussions, qui ont duré plusieurs mois, les deux clubs seraient parvenus à s’accorder sur les modalités du départ de Kolo Muani.

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Le journal italien rapporte que le directeur sportif de la Juve, Marco Ottolini, devrait s’entretenir au téléphone avec son homologue du Paris SG, Luis Campos, dans les prochaines 48 heures. Dans la foulée, les deux hommes devraient acter un accord incluant un prêt d’une saison frappé d’une option d’achat estimée entre 40 et 45 millions d’euros.

Cette obligation deviendrait automatique en cas de qualification européenne des Bianconeri à l’issue de l’exercice 2026-2027. Une manière pour le club italien de limiter les risques financiers immédiats tout en donnant certaines garanties au Paris Saint-Germain concernant un futur transfert définitif de Randal Kolo Muani. Recruté par le PSG pour 95 millions d’euros à l’été 2023, le natif de Bondy n’est pas parvenu à convaincre Luis Enrique de miser sur lui.

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Son temps de jeu limité avait conduit les Parisiens à accepter son départ en prêt à la Juve, où son profil avait rapidement convaincu les dirigeants italiens. Sauf changement de dernière minute, Kolo Muani devrait donc aller poursuivre sa carrière à Turin.