Mercato : Après Diomande, le PSG passe son tour pour Rodri !

Deux jours après avoir refermé la piste menant à Yan Diomande du RB Leipzig, le PSG vient de prendre la même décision pour Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Explications.

Mercato : Le PSG n’a pas vocation à recruter au milieu

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À un an de la fin de son contrat à Manchester City, Rodri est annoncé dans le viseur de plusieurs autres grands clubs européens. Toutefois, le milieu de terrain espagnol ne devrait pas rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Après Yan Diomande, le double champion d’Europe en titre se serait retiré de la course pour la signature du capitaine des Citizens.

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En effet, selon les informations relayées ce mardi par le quotidien Le Parisien, Rodri, même si son nom a circulé ces derniers jours, ne ferait actuellement pas partie des profils étudiés par Luis Campos et Luis Enrique. « En interne, certains observateurs estimaient ces dernières heures que cette rumeur pouvait davantage répondre à des intérêts stratégiques qu’à un véritable projet de recrutement », rapporte le journal régional.

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Satisfait de ses milieux de terrain actuel, notamment Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo, Senny Mayulu et Dro Fernandez, le Paris SG n’aurait pas du tout vocation à recruter dans ce secteur de jeu lors de ce mercato estival. À Paris, la priorité serait plutôt dans le secteur offensif.

Le Paris SG cherche des renforts offensifs

Après avoir perdu Gonçalo Ramos (AC Milan) et Kang-In Lee (Atlético Madrid), sans compter l’incertitude autour de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, les dirigeants du PSG s’activent en coulisses pour renforcer au mieux l’attaque de Luis Enrique.

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D’accord avec le joueur depuis plusieurs semaines, le club de la capitale attend toujours de trouver un terrain d’entente avec le FC Barcelone pour finaliser le transfert de Ferran Torres. En parallèle, Luis Campos serait aussi positionné sur la piste menant à Eli Junior Kroupi, l’international espoir français de Bournemouth.

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L’Atlético Madrid serait également ouvert à des discussions pour la star argentine Julian Alvarez. Les prochaines semaines s’annoncent donc très animées du côté de la capitale française.