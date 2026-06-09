Mercato PSG : Le départ de Barcola finalement annulé ?

Bradley Barcola semble bien partie de poursuivre son aventure au PSG. Liverpool, un temps intéressé, se tourne vers une autre pépite.

Mercato PSG : Le dossier Bradley Barcola en suspens

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Le Paris Saint-Germain aborde le mercato estival avec prudente. Les arrivées seront conditionnées par des départs. Notamment en attaque, où l’avenir de Bradley Barcola est devenu un sujet très sensible. L’attaquant français a régulièrement été utilisé comme remplaçant de luxe cette saison. Il a été titularisé à 21 reprises en Championnat pour 11 buts inscrits.

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Bradley Barcola commencerait à s’interroger sur sa situation à Paris après le deuxième en Ligue des champions. Le moment est-il venu pour lui de s’en aller ? Le PSG ne ferme pas vraiment la porte à son transfert. Toute négociation ne débutera cependant qu’aux alentours de 100 à 130 millions d’euros. Liverpool était même présenté comme le candidat idéal pour accueillir l’ancien Lyonnais.

Liverpool se tourne vers Yan Diomandé

Sauf que la donne a récemment évolué. Selon plusieurs sources, dont Fabrizio Romano, le confirment, les Reds ne font plus de Bradley Barcola leur priorité pour le poste d’ailier. Leur attention se porte désormais majoritairement sur le jeune Yan Diomandé du RB Leipzig.

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Ce choix des Reds place le PSG dans une situation délicate. Les dirigeants parisiens comptaient sur une vente massive de Barcola pour financer l’arrivée de ce même Yan Diomandé. Le prodige ivoirien est courtisé par les deux clubs. La bataille entre Paris et Liverpool ne fait donc que commencer.