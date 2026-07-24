Mercato PSG : Coup de tonnerre ! Rodri, surprise de l’été ?

Le PSG n’a pas prévu de recruter un milieu de terrain cet été, mais Luis Enrique pourrait profiter d’une opportunité du marché pour attirer une star mondiale comme Rodri dans son effectif. Explications.

Mercato : Le PSG poussé à recruter Rodri

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Annoncé tout proche du Real Madrid cet été, Rodri est toujours un joueur de Manchester City. Mais à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain de 30 ans pourrait bien quitter les Citizens. Ballon d’Or en 2024, l’international espagnol vient d’ajouter une autre ligne prestigieuse à son palmarès avec la Coupe du monde 2026, brillamment remporté avec la Roja.

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Élu meilleur joueur du tournoi devant Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Jude Bellingham, le maître à jouer de Manchester City ne manquera pas d’options s’il venait à prendre la décision de changer d’air. D’ailleurs, si des rumeurs l’envoient au Real Madrid, Kevin Diaz, lui, aimerait voir Nasser Al-Khelaïfi passer à l’action pour le recruter lors de ce mercato estival.

« Rodri, c’est oui au PSG malgré les deux titres, à la place de tout le monde ! De Ruiz, Vitinha, Vitinha, c’est le numéro 1 sur le terrain. C’est oui au Barça, à Arsenal, au Bayern… Titulaire partout », assure le journaliste dans l’After Foot sur RMC Sport.

Après sept ans de bons et loyaux services à Manchester City, Rodri pourrait avoir envie de s’offrir un nouveau challenge après le départ de Pep Guardiola. Et Kevin Diaz l’imaginer déjà partout, notamment au Paris SG, où il pourrait former un trio impressionnant avec les milieux actuels de Luis Enrique. Mais le club anglais ne semble pas encore ouvert à un départ de son capitaine.

Enzo Maresca attend Rodri à Manchester City

Alors que des rumeurs entourent l’avenir de Rodri et que le milieu de terrain espagnol doit subir une opération, Enzo Maresca assure ne pas être inquiet et compte sur son retour à Manchester City. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi, le nouveau manager des Skyblues a tenu à calmer les spéculations autour de son joueur.

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« Concernant les grands joueurs, il y a toujours des rumeurs. Je ne suis pas inquiet, c’est normal. L’Espagne a remporté la Coupe du monde et il a été élu meilleur joueur de la compétition. N’importe quel entraîneur voudrait avoir Rodri dans son équipe, car c’est un joueur de très haut niveau », a déclaré le technicien italien, qui a également confirmé que Rodri devrait passer sur le billard lundi pour une opération avant d’observer une bonne période de repos avant d’entrevoir la reprise.

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« Il doit se reposer et se remettre. Ensuite, il reviendra parmi nous », a ajouté Enzo Maresca. Diverses sources en Angleterre assurent que les dirigeants de Manchester City travailleraient en ce moment sur une prolongation du contrat de Rodri. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et tous les autres possibles prétendants sont donc avertis.