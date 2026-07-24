Mercato: Le PSG annonce une signature monstrueuse en défense

Alors que les hommes de Luis Enrique ont effectué leur reprise ce vendredi, la section féminine du PSG a enregistré une signature importante pour l’avenir du club. Explications.

Mercato : Le PSG prolonge une cadre jusqu’en 2029

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Deux jours après la prolongation de la jeune milieu de terrain Anaïs Ebayilin (18 ans), le PSG a annoncé ce vendredi le renouvellement de l’engagement de l’expérimentée Paulina Dudek. Arrivée au Paris Saint-Germain en 2018 en provenance du Medyk Konin, l’internationale polonaise s’est progressivement imposée comme l’une des cadres de l’équipe des Rouge et Bleu.

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Pour tenter de concurrencer l’OL Lyonnes dans toutes les compétitions, le PSG Féminin cherche à conserver ses meilleures éléments et à attirer des joueuses capables de faire passer un cap au groupe de Paulo César. Ainsi après Anaïs Ebayilin et Thiniba Samoura, le PSG assure ses arrières avec la prolongation de Paulina Dudek.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Paulina Dudek. La défenseure internationale polonaise est désormais liée au Club jusqu’en 2029. Le Paris Saint-Germain se félicite de pouvoir compter sur Paulina Dudek et lui souhaite encore de nombreux succès sous les couleurs Rouge et Bleu », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

Les premiers mots de Paulina Dudek après sa prolongation

Depuis ses débuts sous le maillot parisien, Paulina Dudek a disputé plus de 147 rencontres toutes compétitions confondues, confirmant saison après saison son importance dans le collectif des Rouge et Bleu. Joueuse expérimentée, régulière et reconnue pour sa rigueur défensive, la footballeuse de 29 ans s’est illustrée par son sens du placement, sa qualité d’anticipation et son engagement au service de l’équipe.

🔴🔵 C’est officiel ! Paulina Dudek prolonge son contrat avec le PSG pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2029.



La défenseuse Polonaise signe ainsi sa quatrième prolongation depuis son arrivée en 2018.



Une magnifique marque de confiance après avoir surmonté… pic.twitter.com/fqu2CnExjd — ParisTeam (@Paristeamfr) July 24, 2026

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Avec le Paris SG, elle a notamment remporté le Championnat de France en 2021 ainsi que la Coupe de France en 2022. Un palmarès qu’elle espère améliorer les années à venir. Après avoir prolongé son contrat avec l’équipe féminine du Paris Saint-Germain, Paulina Dudek s’est confiée au micro de PSG TV sur son attachement au club et son envie de continuer à écrire l’histoire avec les Rouge et Bleue.

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« Je suis très heureuse de continuer mon aventure avec le Paris Saint-Germain. C’est un club qui me permet de progresser chaque saison et de jouer au plus haut niveau. Je veux continuer à aider l’équipe à atteindre ses objectifs et remporter de nouveaux titres », a déclaré Paulina Dudek.