Mercato PSG : Une décision finale tombe pour Junior Kroupi !

Intéressé depuis des mois par le renfort du prodige Eli Junior Kroupi, le PSG connaît désormais la décision finale de Bournemouth pour son attaquant de français. Les dirigeants parisiens savent à quoi s’en tenir dans ce dossier.

Mercato PSG : Bournemouth bloque Junior Kroupi cet été

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Un an seulement après son arrivée en Premier League, Eli Junior Kroupi ne va pas quitter les rangs de Bournemouth. Révélation de la saison pour sa première saison en championnat, l’ancien attaquant du FC Lorient a impressionné par sa puissance, sa technique, sa vitesse, son jeu entre les lignes et son sens du but, Junior Kroupi a rapidement tapé dans les yeux de plusieurs grands clubs européens.

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Pour remplacer Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a porté son choix sur le joueur de 20 ans. Tout comme le FC Barcelone, Chelsea, Arsenal et bien d’autres cadors du Vieux Continent. Cependant, le natif de Lorient est encore loin d’un départ de Bournemouth dans les prochaines saisons.

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En effet, selon les dernières informations du journal espagnol Marca, le PSG et tous les autres prétendants vont devoir tirer une croix sur ce dossier, puisque le club anglais aurait été très clair sur sa position concernant l’avenir de son numéro 22 : Eli Junior Kroupi va rester une saison de plus au Vitality Stadium.

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Pour renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain concentre désormais son énergie sur la piste menant à Ferran Torres, sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2027.

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L’international espagnol de 26 ans a déjà donné son accord pour rejoindre Luis Enrique et n’attend plus que les deux clubs trouvent un terrain d’entente pour finaliser l’opération.