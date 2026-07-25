Mercato PSG : Nouvelle offre surprise pour Yan Diomandé !

Yan Diomandé voit son avenir prendre une tournure inattendue alors que le PSG garde toujours un œil sur ce dossier prioritaire. Une offensive de dernière minute, venue du Real Madrid, vient pourtant menacer les ambitions parisiennes sur ce mercato.

‎Mercato PSG : Un concurrent de prestige s’invite dans le dossier Yan Diomandé

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‎Le Paris Saint-Germain continue de travailler en coulisses pour renforcer son secteur offensif et le profil de Yan Diomandé reste l’une des priorités du club de la capitale. Les discussions engagées depuis plusieurs semaines avaient permis aux dirigeants parisiens d’avancer sur plusieurs aspects du dossier, de quoi laisser penser qu’un accord définitif n’était plus qu’une question de temps.

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‎Mais selon les informations de The Athletic, de BILD et du journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, un nouveau prétendant s’est manifesté avec des arguments de poids : le Real Madrid. Cette arrivée inattendue relance totalement les négociations et oblige désormais le PSG à revoir sa stratégie pour éviter une énorme désillusion.

‎Un bras de fer financier engagé pour Diomandé

‎Le principal obstacle reste la position particulièrement ferme du RB Leipzig. Le club allemand refuse de céder son jeune international ivoirien à n’importe quel prix et continue d’afficher une grande sérénité malgré les sollicitations venues des plus grands clubs européens.

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‎D’après Fabrizio Romano, une proposition de 90 millions d’euros, accompagnée de 10 millions d’euros de bonus du Real Madrid, aurait déjà été refusée. Une offre spectaculaire qui confirme la volonté de Leipzig de réclamer un montant encore supérieur, tandis que le directeur sportif Marcel Schäfer continue d’affirmer publiquement que son intention est de conserver le joueur cette saison.

‎Le Paris SG face à une véritable course contre la montre

‎Cette nouvelle concurrence pourrait pousser les dirigeants parisiens à accélérer rapidement. Dans un mercato où chaque journée compte, laisser le dossier s’éterniser représente un risque majeur, surtout lorsqu’un géant européen comme le Real Madrid ou Liverpool entre dans la bataille avec une puissance financière comparable.

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‎Le feuilleton pourrait également influencer les autres mouvements offensifs du PSG. Si Yan Diomandé venait à échapper au club francilien, les dirigeants seraient contraints d’activer d’autres pistes dans l’urgence afin de répondre aux attentes de Luis Enrique avant la fermeture du marché des transferts.

‎Un duel qui dépasse le simple transfert

‎Au-delà de la valeur de Yan Diomandé, cette bataille illustre une nouvelle fois la rivalité qui oppose les plus grands clubs européens sur le marché. Chaque recrutement est devenu un affrontement stratégique où l’aspect sportif se mélange aux enjeux économiques et à l’image des institutions.

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‎Le PSG conserve néanmoins des arguments solides grâce au projet proposé au joueur et au travail déjà effectué sur le dossier. Mais tant que Leipzig ne baissera pas ses exigences et que des clubs de premier plan resteront à l’affût, rien ne permettra d’écarter définitivement un spectaculaire retournement de situation.