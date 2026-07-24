Mercato PSG : Urgent ! Enfin la délivrance pour Kolo Muani ?

De retour d’un prêt non concluant à Tottenham, l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani, veut retourner à la Juventus Turin lors de ce mercato estival. Après plusieurs semaines tractations, le club italien semble toucher au but dans ce dossier.

Mercato PSG : La Juve envoie une nouvelle offre pour Kolo Muani

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Après avoir annoncé publiquement qu’elle ne souhaitait pas rehausser son offre dans ses discussions avec le Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani, la Juventus Turin vient de revoir sa position. D’après le journaliste Nicolo Schira, la Vieille Dame serait revenue à la charge avec une nouvelle proposition de 40 millions d’euros, alors que le PSG attend e attend au moins 45 millions d’euros.

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Le spécialiste mercato rapporte que les Bianconeri proposeraient à Luis Campos un prêt assorti d’une obligation d’achat de 40 millions d’euros. Le célèbre Gianluca Di Marzio confirme la nouvelle et ajoute que la Juventus Turin se montre très confiante quant au dénouement de ce dossier.

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D’autant que Randal Kolo Muani souhaite rejoindre Turin depuis l’été passé et son prêt de six mois durant la saison 2024-2025. D’ailleurs, l’attaquant de 27 ans et le club italien auraient déjà un accord pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031 contre un salaire de 5 millions d’euros annuels.

« Exclusif – La Juventus a revu son offre à la hausse, la portant à 40 millions d’euros (prêt avec obligation d’achat) pour le PSG, afin de s’attacher les services de Randal Kolo Muani. Ce dernier souhaite quitter Paris et rejoindre la Juve, qui a déjà un accord avec l’attaquant pour un contrat courant jusqu’en 2031 (5 millions d’euros par an). Les Bianconeri attendent désormais la réponse du PSG », assure Di Marzio sur Twitter.

Le Paris SG campe sur ses positions

Dans le dernier point fait par Calciomercato autour de l’avenir de Randal Kolo Muani, il est expliqué que la Juventus Turin resterait déterminée à s’offrir le natif de Bondy cet été malgré un différent financier avec le PSG. De son côté, Tuttosport rapporte que l’affaire est encore loin d’être dite, le club de la capitale française restant ferme sur ses exigences.

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« Le PSG reste bloqué à 50 millions d’euros. Luis Campos campe sur ses positions, une exigence que la Juventus juge injuste. Ce n’est pas le seul obstacle : le PSG réclame également un pourcentage de la valeur de revente future de l’attaquant, inclus dans le contrat de transfert. La Juventus n’y est pas opposée par principe, mais les chiffres ne correspondent pas pour l’instant.

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C’est sur tous ces points que travaille Frédéric Massara, qui a hérité du dossier et est en contact quotidien avec Campos. Ce travail de diplomatie et de peaufinage semble porter ses fruits, au point qu’un optimisme prudent se fait jour quant à la conclusion de l’accord dans les délais impartis, c’est-à-dire avant le départ de Kolo pour la tournée asiatique prévue début août.

Quant à Kolo, il est impatient de retrouver Turin, où il a été accueilli et apprécié tant sur le plan technique que personnel, au point que les Bianconeri ont déjà donné leur accord pour son retour. Ce n’est pas un hasard si son entourage a décliné toutes les autres offres, notamment celles de Bundesliga, reçues jusqu’à présent, en attendant que la Juventus et le PSG trouvent un accord sur le transfert », explique le quotidien transalpin.

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