Mercato: Coup de théâtre, le PSG ouvre la porte pour Barcola

Alors qu’il était question d’une prolongation de son contrat, qui expire en 2028, Bradley Barcola pourrait finalement quitter le PSG cet été. Explications.

Mercato : Le PSG pas totalement fermé à une vente de Barcola ?

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À deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola pourrait quitter cet été l’effectif de Luis Enrique. Les négociations pour une prolongation traîne et la direction du club de la capitale pourrait ouvrir la porte d’un départ.

D’après les informations relayées ce vendredi par le quotidien L’Équipe, ce dossier n’avance pas et le PSG, malgré une volonté assumée de conserver son numéro 29, ne fermerait plus la porte à son départ cet été. Son agent Moussa Sissoko aurait rencontré Luis Campos la semaine dernière.

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« En privé, que ce soit Nasser Al-Khelaïfi, Campos ou Luis Enrique, les mots pour décrire Barcola sont toujours élogieux. Paris comprend même parfois la frustration du jeune homme de 23 ans. Mais face à des négociations qui durent, le PSG ne se montre pas si fermé à une vente », explique le journal sportif. En effet, Bradley Barcola aimerait davantage jouer dans les rencontres à enjeu, ce que Luis Enrique ne garantira pas.

« Il est prévu que Luis Enrique et son joueur discutent de ce sujet alors que l’Espagnol aimerait conserver son ailier », ajoute le média francilien. Mais l’ancien milieu offensif de l’OL n’ira pas au clash avec le PSG et souhaite y voir plus clair. Rien ne devrait toutefois bouger d’ici la fin de la Coupe du Monde. « Il faudra, de toute façon, que toutes les conditions soient réunies pour un départ, ce qui n’est pas le cas pour l’instant », poursuit L’Équipe.

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Du côté du PSG, on n’a pas pour habitude de conserver un joueur qui ne souhaite pas prolonger et qui entre dans ses deux dernières années de contrat. Bradley Barcola pourrait alors partir cet été, surtout que Liverpool se montre très intéressé.

PSG : Bradley Barcola discute avec un cador de Premier League

L’international français souhaiterait obtenir des garanties pour jouer plus souvent dans les rencontres les plus importantes. Ce que le Paris SG ne garantira pas. « Bradley est un joueur super important pour nous. Mais comme on le fait depuis le début de ce projet, on ne gardera que les joueurs très impliqués. Si quelqu’un a envie de quitter le PSG, il faudra trouver une solution. Il faut qu’il montre l’envie de rester », a prévenu une source interne au club parisien.

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L’avenir de Bradley Barcola en Premier League ? Dans tous les cas, une grosse écurie anglaise voudrait recruter Barcola, qui a réalisé une excellente saison 2024-2025 avec le Paris Saint-Germain et poursuit sur sa lancée en 2025-2026. En tant qu’attaquant clé du Paris SG, ses statistiques se distinguent à la fois sur la scène nationale et européenne.

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Selon le journaliste Nicolo Schira, Liverpool aurait commencé à discuter avec Bradley Barcola par l’intermédiaire de son agent pour déterminer la faisabilité d’un transfert. Auteur de 13 buts et 7 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, Bradley Barcola est évalué à 70 millions d’euros sur Transfermarkt.