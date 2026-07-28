PSG Mercato : L’Atlético donne son aval pour Julian Alvarez

Face à la volonté affichée du joueur de changer absolument d’air cet été, l’Atlético Madrid serait désormais disposé à lui délivrer un bon de sortie durant ce mercato. Annoncé dans les plans du PSG et du Barça, l’attaquant argentin devrait animer les prochaines semaines.

Mercato PSG : L’Atlético écarte le Barça pour Julian Alvarez

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D’après les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants de l’Atlético Madrid ne seraient plus forcément opposés au départ de Julian Alvarez. Après la sortie fracassante de l’ancien buteur de Manchester City en pleine Coupe du monde, les Colchoneros auraient compris qu’ils ne pourraient pas garder l’international argentin contre son gré.

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« J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », déclarait le joueur de 26 ans après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche. Selon le quotidien espagnol, la direction madrilène serait désormais à l’écoute des offres pour son numéro 19, mais seulement pour les clubs étrangers. L’Atlético n’ayant aucune envie de vendre Alvarez au FC Barcelone.

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D’ailleurs, aux yeux des dirigeants madrilènes, seul le Paris Saint-Germain et Arsenal auraient le droit de négocier pour le natif de Calchin, qui n’aurait donc que deux possibilités pour la suite de sa carrière : aller au PSG ou retourner en Premier League. D’autant que le Barça est définitivement mis hors de course, selon la publication catalane.

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Piste de longue date de Luis Campos, le compatriote de Lionel Messi possède le profil de l’attaquant complet compatible avec les exigences tactiques de Luis Enrique. Avec le départ de Gonçalo Ramos, une arrivée de Julian Alvarez apporterait un vrai plus à l’effectif parisien.

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Toujours selon la même source, l’Atlético Madrid veut rapidement boucler ce dossier pour avoir le temps nécessaire de remplacer l’Argentin. Pour rappel, les Colchoneros réclament au moins 150 millions d’euros pour le laisser partir.