Mercato PSG : 5 ans, salaire à 13M€… Le Barça veut déloger Barcola

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‎Dans une situation délicate au PSG, Bradley Barcola s’impose aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus convoités du football européen. L’ailier du Paris SG figure désormais dans les plans du FC Barcelone, qui préparerait une offensive de grande ampleur pour tenter d’attirer l’international français en Catalogne dès cet été.

‎Mercato PSG : Le FC Barcelone passe à l’offensive pour Barcola

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‎Du côté du Camp Nou, la priorité est claire : renforcer l’animation offensive avec des profils capables de faire la différence dans les petits espaces comme en transition. Dans cette optique, Bradley Barcola, qui a perdu sa place dans le 11 de Luis Enrique, coche de nombreuses cases recherchées par les dirigeants catalans.

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‎Selon les informations du journaliste Alex Rodriguez Sanchez, une rencontre doit se tenir dans les prochains jours entre Deco, directeur sportif du Barça, et Moussa Sissoko, le nouvel agent du joueur parisien. Cette réunion vise à évaluer les conditions d’un éventuel transfert et à mesurer les chances de concrétiser une opération qui attire déjà l’attention sur le marché européen.

‎Une offre de 50 millions d’euros sur la table ?

‎Le club catalan serait disposé à formuler une proposition qui pourrait atteindre 50 millions d’euros pour convaincre le Paris Saint-Germain de négocier. Une somme conséquente qui témoigne de l’intérêt réel porté au joueur formé à Lyon.

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‎Toutefois, plusieurs médias ayant suivi le dossier ces derniers mois évoquent une valorisation bien supérieure du côté parisien. Certaines estimations qui circulent autour du PSG placeraient même la barre proche des 80 millions d’euros. Cet écart significatif pourrait compliquer les discussions entre les deux clubs.

‎Un projet ambitieux pour séduire Barcola

‎Au-delà de l’indemnité de transfert, Barcelone préparerait également un contrat particulièrement attractif. D’après les informations relayées par Alex Rodriguez Sanchez, les Blaugrana envisageraient un bail de cinq saisons accompagné d’une rémunération estimée à 13 millions d’euros bruts par an.

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‎Cette stratégie illustre l’importance accordée à Bradley Barcola dans le projet sportif de Hansi Flick. À seulement 23 ans, l’attaquant français possède encore une importante marge de progression. Sa vitesse, sa capacité à éliminer son adversaire direct et son efficacité dans les un contre un correspondent parfaitement aux exigences du technicien allemand.

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‎Pour le PSG, ce dossier mérite une attention particulière. Barcola représente bien plus qu’un simple actif financier : il incarne l’une des pièces maîtresses du renouvellement de l’effectif parisien. C’est précisément cette dimension sportive qui pourrait peser lourd au moment d’étudier les éventuelles approches du FC Barcelone.