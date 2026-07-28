INFO PSG: Urgent ! Incroyable revirement pour Yan Diomande ?

Alors que Fabrizio Romano a lancé son fameux « Here we go ! » pour le transfert de Yan Diomande au Real Madrid, le PSG pourrait encore inverser la tendance pour l’attaquant du RB Leipzig. Explications.

Mercato PSG : Le Real Madrid accélère pour Yan Diomande

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Ce mardi, Fabrizio Romano a lancé son fameux « Here we go » pour annoncer un accord total pour le transfert de Yan Diomande. Sur sa page Twitter, le célèbre journaliste italien écrit notamment : « INFO EXCLUSIVE : YAN DIOMANDE AU REAL MADRID, C’EST OFFICIEL ! Accord conclu ce soir avec le RB Leipzig pour un montant supérieur à 100 millions d’euros pour l’ailier ivoirien. Diomande s’envolera pour Madrid cette semaine afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat jusqu’en juin 2031. »

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Alors que l’ailier de 19 ans avait donné sa parole au Paris SG, Florentino Pérez aurait donc bouclé l’affaire en quelques heures. D’après Talk Sport, les dirigeants madrilènes et leurs homologues de Leipzig auraient trouvé un terrain d’entente autour d’une opération qui se situerait entre 120 et 130 millions d’euros, bonus compris. Le jeune international ivoirien a, lui, donné son aval pour un contrat de cinq ans. Le PSG a donc définitivement perdu la bataille. Pas totalement, rétorque d’autres sources proches du dossier.

Le Paris SG prêt à relancer le dossier Diomande ?

Malgré son coup de gueule et son retrait officiel du dossier, le Paris Saint-Germain pourrait encore avoir une carte à jouer pour le transfert de Yan Diomande. Le Real Madrid n’étant pas encore parvenu à un accord avec le RB Leipzig, contrairement aux rumeurs précédentes.

Le journal L’Équipe lâche une bombe et assure ce mardi que le double champion d’Europe en titre peut encore renverser la tendance dans ce dossier. Selon le quotidien sportif, le Real Madrid et le club allemand ne sont toujours pas parvenus à un accord définitif pour son transfert. Cette situation pourrait-elle profiter au PSG ? Alors que le départ de Bradley Barcola vers Liverpool se précise, le club parisien dispose désormais de nouveaux arguments pour tenter de relancer ce dossier.

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« En interne, le PSG, qui a officiellement fait savoir – communiqué à l’appui – qu’il se retirait de ce dossier, sait que le joueur a toujours été sensible au projet parisien. Parce que beaucoup de membres de sa famille en sont supporters, mais aussi parce que la perspective de jouer sous les ordres de Luis Enrique l’intéresse au plus haut point.

Son entourage s’est considérablement élargi ces derniers jours, entraînant une hausse significative des montants réclamés autour de l’opération. Ces dernières heures, de nouveaux intermédiaires, réputés beaucoup plus proches du Paris Saint-Germain, ont tenté de remettre de l’ordre dans le dossier et de reprendre contact afin d’évaluer la situation.

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Suffisant pour imaginer une ultime offensive parisienne ? L’hypothèse a gagné en crédibilité ce mardi, à condition bien sûr toutefois que le Real Madrid ne finalise pas le transfert d’ici là », explique le média francilien. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain acceptera effectivement de revenir dans ce dossier.