Mercato PSG : Incroyable ! Barcola au Barça, Ferran Torres au Paris SG ?

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‎‎Bradley Barcola se rapproche de plus en plus d’une sortie du PSG dès ce mercato estival. Alors que les négociations autour de l’avenir de l’attaquant français tardent à aboutir, les dirigeants parisiens auraient déjà identifié Ferran Torres comme une solution crédible pour renforcer l’attaque en cas de changement de cap dans ce dossier sensible.

‎Mercato PSG : Barcola, un statut qui interroge au Paris SG

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‎En moins de deux saisons, Bradley Barcola s’est imposé comme l’un des visages de la nouvelle génération parisienne. Recruté à Lyon avec de grandes ambitions, l’international français a confirmé son potentiel grâce à ses accélérations, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les moments importants.

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‎Pourtant, le contexte a évolué ces derniers mois. L’émergence de Désiré Doué et l’adaptation réussie de Khvicha Kvaratskhelia ont considérablement renforcé la concurrence offensive. Malgré des statistiques solides avec 13 buts et 9 passes décisives en 49 rencontres cette saison, Barcola ne bénéficie plus systématiquement du statut de titulaire incontournable qu’il semblait avoir acquis.

‎Luis Enrique anticipe tous les scénarios

‎Les discussions concernant une prolongation de contrat n’ont toujours pas débouché sur un accord définitif. Dans un marché des transferts où tout peut évoluer rapidement, les dirigeants du PSG refusent de se retrouver pris au dépourvu. ‎Selon les informations de Sky Italia, le club parisien surveille avec attention la situation de Ferran Torres.

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L’attaquant du FC Barcelone présente plusieurs atouts recherchés par Luis Enrique. Sa polyvalence lui permet d’évoluer aussi bien sur les ailes qu’en pointe, un profil particulièrement apprécié dans le système de jeu du technicien espagnol.

‎Ferran Torres, un profil taillé pour Paris

‎À 26 ans, Ferran Torres traverse la période la plus productive de sa carrière. Auteur de 21 réalisations en 49 apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Manchester City a gagné en efficacité tout en conservant sa mobilité et son intelligence de déplacement.

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‎Un autre élément renforce l’intérêt parisien : sa relation avec Luis Enrique. Les deux hommes se connaissent parfaitement depuis leurs collaborations avec la sélection espagnole. Cette familiarité pourrait faciliter son intégration dans un effectif où les exigences tactiques sont particulièrement élevées.

‎Direction le Barça pour Barcola ?

Un facteur semble favoriser d’éventuelles négociations entre le club francilien et son homologue catalan. Du côté du FC Barcelone, Barcola serait identifié comme une cible potentielle pour renforcer l’attaque. Le champion d’Espagne serait même prêt à débourser jusqu’à 50 millions d’euros pour attirer le Lyonnais.

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On parle même d’un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire annuel de 13 millions d’euros, qui l’attendrait au Barça. Une situation qui pourrait bien faire les affaires du Paris Saint-Germain. Reste désormais à voir si le double champion d’Europe en titre ouvrirait les négociations pour une telle opération, alors qu’ils réclameraient jusqu’à 80 millions d’euros pour le jeune buteur français.