Mercato PSG : Un phénomène marocain à la place de Barcola ?

À deux ans de la fin de son contrat, Bradley Barcola s’apprête à quitter le PSG pour rejoindre les rangs de Liverpool. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens suivraient de près un international marocain. Explications.

Mercato PSG : Abdessamad Ezzalzouli plaît à Luis Enrique

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Après Achraf Hakimi, le PSG pourrait accueillir un second international marocain dans ses rangs durant ce mercato estival. Avec les départs de Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, ainsi que ceux attendus de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, les dirigeants parisiens penseraient à Abdessamad Ezzalzouli afin de dynamiser ses ailes.

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En effet, selon les informations du site Africa Foot, l’ailier gauche du Real Betis plaît à Luis Enrique pour son explosivité, sa faculté à provoquer en un contre un et sa capacité à évoluer à tous les postes de l’attaque. L’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait d’ailleurs validé le profil du joueur de 24 ans, même si Luis Campos n’a pas encore formulé d’offre ou engagé de négociations formelles avec le club espagnol.

Le dossier dépendra de l’avenir de Bradley Barcola. Un départ de l’international français accélérerait probablement les discussions. De son côté, le Betis Séville aurait déjà prévenu qu’il ne bradera pas son joyau marocain.

Le Betis Séville réclame 60M€ pour Abdessamad Ezzalzouli

À en croire divers médias locaux, notamment le quotidien AS, les dirigeants du Betis considèrent Abdessamad Ezzalzouli comme l’un des joueurs les plus précieux de leur effectif. Le club formateur de Fabian Ruiz ne serait donc pas prêt à ouvrir des négociations à moins qu’un club ne formule une offre de 60 millions d’euros. De son côté, le principal concerné ne serait pas particulièrement pressé de trancher sur son avenir.

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