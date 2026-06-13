PSG : Rendez-vous fixé pour boucler le transfert de Barcola

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Pressenti en Premier League et à Liverpool, Bradley Barcola pourrait finalement débarquer au FC Barcelone, qui intensifie ses efforts pour re scruter l’attaquant du PSG cet été. Explications.

Mercato : Ferran Torres au PSG, Barcola au Barça ?

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Après la signature du jeune Dro Fernandez l’hiver dernier, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau frustrer le FC Barcelone. Cette fois, le journaliste Gianluca Di Marzio nous apprend que les Parisiens pensent à l’attaquant Ferran Torres en cas de départ dans le secteur offensif, notamment de Bradley Barcola.

L’international espagnol, qui a côtoyé Luis Enrique, l’entraîneur parisien, lorsqu’il dirigeait la Roja, pourrait notamment compenser une potentielle sortie de l’ancien ailier de l’OL. L’information risquait d’inquiéter les fans barcelonais, étant donné que son attaquant polyvalent n’a plus qu’une année de contrat.

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Mais selon les informations d’Alex Rodriguez Sanchez, journaliste pour le Mundo Deportivo, le club catalan serait également à l’affût pour le numéro 29 du PSG. Le confrère va plus loin et évoque une réunion prévue la semaine prochaine entre Deco, directeur sportif du club catalan, et Moussa Sissoko, l’agent de l’international français Bradley Barcola.

Le journaliste espagnol ajoute que les décideurs des blaugranas seraient prêts à proposer 50 millions d’euros dans un premier temps pour convaincre le Paris SG de lui vendre le natif de Lyon.

Le Barça très généreux avec Bradley Barcola

Déterminé à s’offrir Bradley Barcola, le Barça serait disposé à lui offrir un salaire de 13 millions d’euros par saison et un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Le journaliste Alex Rodriguez Sanchez assure même que 50 millions d’euros pourraient convenir au Paris Saint-Germain.

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Considéré comme l’un des ailiers les plus prometteurs en Europe, le partenaire d’Ousmane Dembélé était pourtant estimé à 100 millions d’euros ces derniers jours, le Paris SG ayant la volonté de s’aligner sur les tarifs pratiqués par les autres clubs et notamment par Yan Diomandé.

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Si Luis Campos parvient à convaincre Ferran Torres, le FC Barcelone pourrait clairement tenter sa chance avec un Bradley Barcola qui n’est pas satisfait de son utilisation à Paris. Affaire à suivre…