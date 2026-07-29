Mercato PSG : Après Rodri, Ferran Torres prêt à snober Paris

Le Paris Saint-Germain pourrait essuyer un nouveau revers sur ce mercato. Après le refus de Rodri, c’est Ferran Torres qui n’est plus convaincu par une arrivée au PSG.

Mercato PSG : Le dossier Ferran Torres se complique

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Le PSG éprouve quelques difficultés à attirer des Champions du monde cet été. Le milieu espagnol Rodri a récemment repoussé l’approche parisienne. Son compatriote Ferran Torres pourrait lui aussi tourner le dos au PSG. Les Parisiens ont fait de lui une priorité en attaque afin de compenser le départ de Gonçalo Ramos.

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Son profil polyvalent colle parfaitement aux besoins de Luis Enrique. Le club de la capitale semblait même bien parti pour arracher sa signature. Sachant que Ferran Torres n’a plus qu’une année de contrat avec le FC Barcelone. Les négociations pour sa venue à Paris semblaient en bonne voie.

Une prolongation en vue au FC Barcelone

Mais la prestation exceptionnelle du buteur espagnol en finale du Mondial 2026 a rebattu les cartes. Elle a fait grimper les enchères pour son transfert. De plus, Ferran Torres ne montre aucun empressement à quitter le Barça. Sport le confirme, le joueur garde toutes les options ouvertes. Même l’idée de prolonger en Catalogne n’est pas exclu.

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La direction du FC Barcelone, en raison de ses difficultés économiques, attendrait jusqu’en septembre pour entamé les discussions en vue d’étendre son bail. Cette hésitation de Ferran Torres offre aussi une chance aux autres courtisans. L’Atlético Madrid de Diego Simeone se serait invité dans la danse. Cela complique davantage les plans du PSG.