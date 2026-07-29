Mercato PSG : C’est confirmé, un monstre à 40 M€ arrive

Après plusieurs départs en attaque, le PSG explore de nouvelles pistes pour renforcer son secteur offensif. Parmi les profils étudiés figure celui d’un ailier marocain.

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Paris s’active pour se renforcer. Secoué par plusieurs départs en attaque et l’échec de la piste Yan Diomandé, le PSG cherche un nouveau détonateur offensif. Les dirigeants parisiens étudient désormais la piste Abdessamad Ezzalzouli.

Le chantier reste colossal pour le champion d’Europe. Gonçalo Ramos a filé à l’AC Milan, Lee Kang-In a rejoint l’Atlético de Madrid, et le doute plane sur l’avenir d’Ibrahim Mbaye et de Bradley Barcola. Ces mouvements obligent le club de la capitale à réagir.

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C’est en Espagne que Luis Enrique pourrait dénicher la perle rare. Selon Africa Foot, le coach espagnol valide le profil d’Ezzalzouli pour remplacer Barcola. L’ailier du Betis Séville, âgé de 24 ans, impressionne par sa percussion et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres. Le Paris SG pourrait dégainer une offre officielle dans les prochaines semaines.

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Le Betis Séville estime son joueur à 40 millions d’euros et ne compte pas brader son talent. L’international marocain est d’accord pour rejoindre l’ogre parisien cet été. Désireux de maintenir une rude concurrence au sein de l’effectif, Luis Enrique recherche des joueurs talentueux et combatifs. La pression monte sur le duo Luis Campos-Luis Enrique. Ils doivent dénicher des renforts capables d’élever le niveau du groupe pour garder le cap en Ligue des champions.