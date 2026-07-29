Mercato PSG : Les raisons de l’échec du dossier Yan Diomandé

Alors qu’il était annoncé du côté du Paris Saint-Germain, à qui il avait donné son accord, Yan Diomandé va finalement signer au Real Madrid dans les prochains jours. On vous explique les raisons de l’échec de ce dossier en les détaillant.

Mercato PSG : Une nouvelle politique de recrutement plus restrictive

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L’« appel contre appel » est l’une des nombreuses qualités du jeu sans ballon de Yan Diomandé. Cependant, il a prouvé ces derniers jours qu’il savait aussi le faire en dehors du terrain, en témoigne le PSG. Proche de rejoindre le club de la capitale après qu’un accord entre les deux parties a été trouvé, il se dirige désormais vers le Real Madrid. On vous donne les raisons de cet « appel contre appel » mercantile.

L’échec du dossier de l’Ivoirien s’explique par la nouvelle politique de recrutement des Rouge et Bleu, plus restrictive et moins flamboyante que par le passé. Elle consiste, depuis la saison 2024-2025, à recruter de jeunes talents en misant sur l’avenir, sans céder à l’inflation des prix du marché footballistique actuel. Luis Campos, nommé conseiller sportif du club en 2022, est le principal architecte de cette nouvelle stratégie.

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Et Paris ne s’en cache pas, bien au contraire, il s’en vante, car ses résultats le lui permettent. Ils n’ont jamais été aussi prolifiques, à l’image du sextuplé historique l’année dernière, et du « back-to-back » en Ligue des champions en mai dernier. D’ailleurs, après les bruits de couloir envoyant Diomandé à Madrid, le club francilien a publié un communiqué officiel dimanche soir, relayé par le réseau Sky Sports, mettant en évidence cette nouvelle politique.

Dans ce dernier, on peut lire : « Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et les offres qu’il avait soumises pour recruter Yan Diomandé. Les frais de transfert exigés et les salaires étaient totalement disproportionnés et démesurés, et le Paris Saint-Germain ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif. » Ça a le mérite d’être clair, et encourageant pour un club qui, jadis, n’aura pas toujours tenu ses promesses.

Paris en a marre d’être pris pour le pigeon du mercato

L’exemple de Yan Diomandé en est un parmi tant d’autres. Récemment, le PSG s’est retiré de la course pour Eli Junior Kroupi, car les exigences financières de Bournemouth étaient trop élevées. Même chose pour Osimhen à l’été 2024, cette fois avec le Napoli et son très ferme président Aurelio De Laurentiis. Cependant, le cas de l’attaquant nigérian révèle une autre raison qui a conduit à l’abandon du dossier de l’ailier de Leipzig.

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Paris en a tout simplement marre d’être pris pour le pigeon du mercato. Quand QSI (Qatar Sports Investments) est arrivé à la tête du club et a commencé à recruter les meilleurs joueurs du monde sans complexe, les autres écuries sont devenues jalouses. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, affichait alors sa puissance financière, ce qui incitait les clubs vendeurs à surévaluer leur produit dans l’optique d’obtenir le plus gros chèque possible.

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Une source proche du PSG déclarait au sujet de Diomandé : « Nous n’allons pas casser la banque et nous détourner de notre politique pour un joueur juste parce qu’un club vient avec des feux d’artifice ! » Car, oui, certaines équipes s’immiscent aussi dans les négociations dans le but de pousser le club de la capitale à faire des folies. Mais pour l’Ivoirien, Paris n’aura pas cédé, laissant ainsi le Real Madrid s’entasser avec six ailiers pour deux places.

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Pire encore, il y avait une forme de disparité qui s’était créée entre les prix proposés aux Rouge et Bleu et ceux proposés à des formations comme Chelsea, le Barça ou le Bayern pour un joueur. Quand l’offreur demandait 70 millions aux pensionnaires du Parc des Princes, il en proposait jusqu’à 20 de moins aux autres. Luis Campos et toute sa clique se sont vus obligés de changer la façon de faire du club, et désormais, le pigeon picore intelligemment.

Barcola a fait pencher la balance dans le dossier Diomandé

Mais, entre l’été 2011 et l’été 2025, le Paris Saint-Germain aura été privé de nombreux gros coups. À commencer par Tchouaméni, qui a filé au Real Madrid en 2022, puis Osimhen, évoqué précédemment, parti à Galatasaray en 2024, ou encore Leny Yoro, qui a rejoint Manchester United la même année. Au final, ils ont été respectivement remplacés, presque lors du même mercato, par Vitinha (Porto), Dembélé (Barcelone) et Pacho (Francfort).

Trois cadres et artisans majeurs de la gloire européenne parisienne depuis un an et demi. En tout, « NAK » a économisé plus de 100 millions d’euros en allant chercher ces profils-là plutôt que ceux qui lui ont échappé. La plus-value est sensationnelle, surtout vu la situation actuelle du Nigérian et du Français, ayant totalement disparu des radars. Le club de la capitale sait donc comment pallier au mieux les échecs des dossiers importants.

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Enfin, Bradley Barcola a très certainement fait pencher la balance parisienne au moment où le club a décidé de se rétracter dans le dossier Diomandé. Même si l’international tricolore pourrait partir et a déjà échangé avec Liverpool, L’Équipe révélait hier que le dossier va prendre du temps et que les deux clubs ne sont pas pressés. Le PSG réclamerait 170 millions d’euros pour son ailier. On dirait que le rapport de force s’est inversé…