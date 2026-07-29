Mercato PSG : Luis Campos dégote un détonateur offensif en Norvège  

Bradley Barcola refuse de prolonger son contrat au PSG. Les dirigeants parisiens ont déjà trouvé son digne successeur.

Mercato PSG : Barcola sur le départ, Paris prépare déjà la succession

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Le départ de Bradley Barcola semble désormais se préciser au PSG. Malgré les espoirs du club parisien, l’ailier français ne souhaite pas prolonger son contrat. Liverpool avance donc avec confiance dans ce dossier et apparaît comme le principal prétendant pour accueillir l’international tricolore. Face à cette situation, le Paris SG a ciblé Antonio Nusa pour renforcer son attaque.

Le club de la capitale espérait convaincre Bradley Barcola de prolonger son aventure, mais l’ancien Lyonnais aurait pris une autre décision. Le crack français ne serait pas convaincu par sa situation sportive à Paris. Malgré un statut important dans l’effectif, Barcola estime qu’il peut trouver un environnement où il sera davantage considéré comme un titulaire incontournable. Cette ambition pourrait donc le pousser vers un nouveau défi.

Liverpool est aujourd’hui en première ligne. D’après les dernières informations de Nicolo Schira, un accord aurait même été trouvé entre Bradley Barcola et les Reds. Après avoir manqué le dossier Yan Diomandé, finalement proche du Real Madrid, le club anglais a fait de l’ailier parisien sa nouvelle priorité offensive.

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Il reste toutefois un obstacle : convaincre le Paris SG. Les pensionnaires du Parc des Princes ne comptent pas brader leur joueur et réclameraient au minimum 120 millions d’euros pour accepter son transfert. Pendant ce temps, le PSG cherche déjà son successeur. Luis Campos travaille sur plusieurs pistes afin de compenser un éventuel départ du Français.

Parmi les profils étudiés figure Antonio Nusa. L’ailier du RB Leipzig aurait séduit les dirigeants parisiens grâce à ses qualités techniques et ses performances avec la Norvège durant le Mondial. Selon le compte spécialisé PSG Inside Actu, le joueur de 21 ans fait bien partie de la liste élargie du club pour renforcer le secteur offensif. Mais le dossier reste compliqué.

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La concurrence est déjà présente. La Roma aurait pris une longueur d’avance ces dernières heures et pourrait tenter de boucler rapidement l’opération. Le Paris Saint-Germain devra donc se montrer convaincant s’il veut attirer le Norvégien. Autre interrogation, le RB Leipzig acceptera-t-il de perdre un nouveau cadre offensif après le départ annoncé de Yan Diomandé ? Le club allemand pourrait se montrer ferme dans les négociations.