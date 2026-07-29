Mercato PSG : Accord total, le transfert d’un buteur bouclé

Le PSG perd un nouvel attaquant. Après Gonçalos Ramos parti à l’AC Milan, c’est autour de Randal Kolo Muani de quitter Paris. Un accord total ayant été trouvé avec la Juventus.

Mercato PSG : Accord total, Randal Kolo Muani retourne à la Juventus

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Le Paris Saint-Germain se séparer d’un autre attaquant durant ce mercato. Randal Kolo Muani ne défendra pas les couleurs du PSG la saison prochaine. L’attaquant tricolore, après un prêt mitigé à Tottenham, va poser ses valises en Italie.

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Le célèbre journaliste Fabrizio Romano le confirme un accord total entre le Paris SG et la Juventus a finalement été conclu. L’opération s’élèverait à environ 45 millions d’euros. Elle comporterait une option d’achat qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions.

Une solution pour remplacer Loïs Openda

Il ne resterait plus quelques détails administratifs à régler avant son officialisation. Randal Kolo Muani retourne dans un club où il a évolué durant la saison 2024-2025. Ce sera l’occasion pour lui de relancer sa carrière en Serie A. L’attaquant de 27 ans compensera sans doute le départ de Loïs Openda parti à Lyon.

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Kolo Muani n’a jamais justifié es 95 millions d’euros déboursés pour son transfert au PSG. Il ne rentrait surtout pas dans les plans de Luis Enrique. L’ancien crack du FC Nantes a vite compris que la meilleure solution pour lui était d’aller voir ailleurs. Il aurait refusé plusieurs sollicitations en vue de revenir à la Juve.