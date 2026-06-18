PSG Mercato: Urgent, Arsenal casse tout pour Bradley Barcola

Alors que Gabriel Martinelli pourrait partir cet été, Arsenal fait le pressing pour déloger Bradley Barcola du PSG. Le club serait prêt à faire une folie pour l’attaquant français. Explications.

Mercato : Le PSG veut conserver Bradley Barcola, mais…

La suite après cette publicité

D’après les informations du tabloïd The Independant, la direction du Paris Saint-Germain souhaiterait garder Bradley Barcola la saison prochaine, « mais le club est également disposé à remanier lui-même son attaque. » Le club de la capitale et l’ancien milieu offensif de l’OL ne parviennent pas à trouver d’accord pour une prolongation, ce qui rend incertain l’avenir de l’attaquant de 23 ans.

Lisez aussi : Mercato PSG : annoncé au Barça, Bradley Barcola a tranché

À en croire la même source, Barcola envisagerait de plus en plus de quitter le PSG cet été. Son absence du onze de départ lors de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal aurait pesé dans sa réflexion. Évalué à environ 60 millions de livres sterling par le club champion de Ligue 1, le joueur pourrait changer d’air, la perspective d’un transfert gagnant en crédibilité jour après jour.

À voir

Mercato Stade Rennais : Un cadre veut quitter Rennes

En quête de renforts offensifs cet été, Mikel Arteta veut en profiter pour l’attirer à Londres. Mikel Arteta souhaiterait renforcer son secteur offensif cet été et le profil de l’international français coche de nombreuses cases. Les Gunners se renseigneraient déjà sur les conditions d’un éventuel transfert avant de décider s’il convient de transmettre une offre officielle au PSG.

100M€ pour recruter Bradley Barcola

Bradley Barcola est désormais considéré comme une piste prioritaire par le club londonien. Mikel Artera est convaincu qu’il pourrait véritablement améliorer le onze de départ en concurrençant Gabriel Martinelli ainsi que Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque.

Lisez aussi : Mercato : Bradley Barcola au PSG, c’est (presque) fini ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028 et évalué à 70 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Lyon pourrait rapporter un chèque plus important au PSG. En cas d’accord du Paris Saint-Germain, le club londonien serait prêt à mettre 100 millions d’euros sur la table pour arracher la signature du compatriote de Kylian Mbappé. Le Champion d’Angleterre serait actuellement en train d’étudier les derniers détails avant de présenter son offre à Paris, qui pourrait bien ouvrir la porte.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Bradley Barcola de plus en plus vers un départ

À voir

Mercato : Ça chauffe entre l’OM et Nice pour un ancien Bleu

Mercato PSG : Arsenal tient la solution pour Bradley Barcola

En cas de départ de Bradley Barcola, le Paris SG devrait tout mettre en oeuvre pour attirer Morgan Rogers de West Ham et un autre attaquant.