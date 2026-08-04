Mercato PSG : Campos boucle un nouveau départ en attaque

‎‎‎Le PSG poursuit son travail de gestion de son effectif avant la reprise et s’apprête à offrir une nouvelle opportunité à l’un de ses jeunes éléments offensifs. Khalil Ayari est tout proche de rejoindre Dunkerque sous la forme d’un prêt afin d’accumuler du temps de jeu.

‎‎Mercato PSG : Un nouveau cap pour un jeune Parisien

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‎‎Le dossier est désormais bien engagé. D’après L’Équipe, le Paris Saint-Germain et Dunkerque ont trouvé un terrain d’entente pour le prêt de Khalil Ayari. Une opération qui s’inscrit dans la stratégie de Luis Campos, soucieux d’accompagner la progression des jeunes talents du club.

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‎‎À 21 ans, l’ailier tunisien dispose d’un potentiel reconnu mais n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer avec l’équipe première. Ce départ doit lui permettre de franchir un palier dans un environnement où les responsabilités seront plus importantes.

‎‎Une concurrence devenue trop forte

‎‎Le secteur offensif parisien regorge de joueurs confirmés. Dans ces conditions, les perspectives de temps de jeu pour Khalil Ayari étaient particulièrement réduites malgré sa récente intégration au groupe professionnel de Luis Enrique.‎

‎L’international tunisien, fort de quatre sélections, avait également figuré dans le groupe de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026 sans entrer en jeu. Ce manque de compétition régulière a naturellement accéléré la réflexion autour d’un prêt.

‎‎Une opération qui peut profiter à tout le monde

‎‎Pour Dunkerque, l’arrivée d’un joueur formé au PSG représente une belle opportunité de renforcer son animation offensive avec un profil rapide et technique. ‎Du côté parisien, cette décision pourrait permettre au joueur de revenir plus mature et plus expérimenté, avec l’ambition de convaincre le staff lors de son retour dans la capitale.

Un prêt cohérent pour préparer l’avenir

‎‎Cette décision illustre une politique sportive de plus en plus pragmatique. Plutôt que de laisser un jeune talent s’installer durablement sur le banc, le PSG privilégie une expérience susceptible d’accélérer sa progression.‎

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‎Si Khalil Ayari parvient à s’imposer en Ligue 2, ce prêt pourrait devenir une étape déterminante dans sa carrière. Paris espère ainsi récupérer un joueur plus complet, capable de prétendre à une place dans la rotation à moyen terme.