PSG : Kolo Muani se lâche après son transfert à la Juventus

Depuis ce dimanche, Randal Kolo Muani est officiellement un joueur de la Juventus Turin. Après son départ du PSG, l’attaquant français a livré ses premiers sentiments.

Mercato PSG : « J’y suis enfin arrivé », le soulagement de Kolo Muani

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Après plusieurs semaines de discussions, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la Juventus Turin sont parvenus à un accord total pour le transfert de Randal Kolo Muani. De retour d’un prêt à Tottenham, l’international français s’est engagé depuis ce dimanche avec le club italien pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2031.

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Après l’officialisation de sa signature, le buteur de 27 ans s’est confié auprès des médias de la Vieille Dame. Randal Kolo Muani s’est réjoui de rejoindre les Bianconeri et partagé sa volonté de réussir à Turin.

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« J’y suis enfin arrivé, je suis très heureux et soulagé. Je souhaitais revenir depuis longtemps et le moment est enfin arrivé. Je pense que cette histoire n’est pas terminée et je voulais aller au bout de ce que j’avais commencé. J’ai donc tout fait pour revenir et je veux continuer à écrire cette belle histoire », a déclaré le natif de Bondy.

Les détails de l’opération Randal Kolo Muani

D’après les informations de Fabrice Hawkins, Randal Kolo Muani a signé un contrat de cinq saisons avec la Juventus Turin, où il portera le mythique numéro 9. Si initialement les deux clubs tablaient sur un prêt avec obligation d’achat, l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi a permis de finaliser un transfert définitif pour un montant de 50 millions d’euros.

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Dans le détail, la Vieille Dame versera 38 millions d’euros fixes au PSG, auxquels pourront s’ajouter 12 millions d’euros de bonus.

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