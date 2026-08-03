Mercato PSG : C’est officiel, Liverpool négocie pour Barcola

Séduit par le projet de Liverpool et la possibilité de devenir l’héritier de Mohamed Salah, Bradley Barcola veut quitter le PSG cet été, après avoir repoussé une offre de prolongation. D’ailleurs, les deux clubs auraient officiellement entamé des discussions pour un transfert.

Mercato PSG : Première offre refusée pour Barcola

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Après avoir repoussé l’offre de prolongation de sa direction, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais se dirige vers un départ.

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Annoncé un peu partout en Europe depuis le début du mercato, Barcola souhaite rejoindre Liverpool pour prendre la place de Mohamed Salah, qui a quitté le club cet été après neuf années de bons et loyaux services. Et ce lundi soir, Fabrizio Romano confirme que les négociations officielles ont débuté entre les Parisiens et les Reds pour l’enfant de Lyon.

« Des discussions officielles de club à club ont débuté entre Liverpool et le PSG pour Bradley Barcola », annonce le journaliste italien, qui ajoute que le club anglais a déjà formulé une première offre supérieure à 100 millions d’euros, mais refusée par le Paris Saint-Germain.

« Liverpool a indiqué une première offre supérieure à 100 millions d’euros, encore éloignée des exigences du PSG, mais les négociations sont lancées », indique le spécialiste mercato. Après un entretien téléphonique avec Andoni Iraola, le nouveau manager des Reds, « Bradley Barcola veut rejoindre Liverpool, comme révélé en exclusivité depuis le mois de mai », précise Romano.

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En cas de départ du PSG d’ici la fin du mercato estival, le partenaire d’Ousmane Dembélé fait d’Anfield sa priorité. Les dirigeants des Reds échangent avec leurs homologues parisiens sur la possibilité de le recruter, mais les deux clubs sont loin d’avoir trouvé un terrain d’entente pour un éventuel transfert.

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