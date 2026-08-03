Mercato PSG : Ferran Torres lâche une bombe sur son avenir !

Fortement pressenti au PSG depuis plusieurs semaines, Ferran Torres n’a pas encore quitté les rangs du Barça. À moins d’un mois de la fin du mercato estival, l’attaquant espagnol a fait une annonce fracassante sur son avenir.

Mercato PSG : Ferran Torres entretient le mystère

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D’après les informations du journal Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne souhaite pas vendre Ferran Torres. « Il n’est pas en vente », titre ce lundi l’un des principaux médias catalans. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 26 ans n’a pas encore paraphé de prolongation et voudrait rejoindre Luis Enrique au Paris SG. Mais le champion de Liga en titre refuse de le vendre et attend la fin du mercato estival pour lui proposer de renouveler son bail qui expire en juin 2027.

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Toujours selon la même source, pour que Joan Laporta et Deco lui délivrent un bon de sortie, Ferran Torres devra officiellement réclamer son départ, avec à la clé une offre de plus de 45 millions d’euros sur la table. De son côté, l’entraîneur barcelonais, Hansi Flick est dans l’attente du choix de son attaquant pour peaufiner ses plans en vue de la saison prochaine.

« Un attaquant en plus pour le Barça ? Nous savons que nous devons faire quelque chose. Nous devons attendre. J’ai une confiance totale en Deco, on sait qu’il faut agir. Cela dépend aussi de Ferran Torres. On verra bien ce qui se passe », a notamment déclaré le technicien allemand en conférence de presse ce lundi.

Concernant le principal concerné, il continue de profiter de ses vacances après son sacre à la Coupe du monde avec l’Espagne et lasse donc planer le doute sur sa situation contractuelle. Interrogé par la chaîne NBC, l’ancien joueur de Manchester City a confié : « où je jouerai la saison prochaine ? Je suis sous contrat avec le Barça, mais on ne sait jamais dans le football, a répondu l’international espagnol. J’attends juste pour prendre la bonne décision. Je ne sais pas encore. »

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Sur le ton de l’humour, le compatriote de Lamine Yamal a ajouté qu’il avait un club de rêve. « Lequel ? Je veux juste être heureux », a rétorqué le natif de Foios, vexé par le traitement des Blaugranas, qui ne le considèrent pas comme le successeur de Robert Lewandowski au poste de numéro 9. Du côté de Paris, Luis Campos et Luis Enrique commencent déjà à s’impatienter.

Le Paris SG veut boucler le deal cette semaine

Ce lundi soir, le journaliste Matteo Moretto révèle que le Paris Saint-Germain est bien déterminé à finaliser le transfert de Ferran Torres dès cette semaine. « Le Paris Saint-Germain veut accélérer les négociations pour recruter Ferran Torres dès cette semaine. Le club français cherche à conclure l’accord avec le Barça et estime que l’opération pourrait se concrétiser rapidement.

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