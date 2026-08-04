Mercato PSG : Tout est OK, un crack en route pour Paris  

Le PSG touche au but. Sauf énorme surprise, Maghnes Akliouche devrait devenir la troisième recrue parisienne de l’été. La visite médicale de l’ailier de l’AS Monaco serait d’ailleurs programmée dans les prochains jours.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche attendu à Paris !

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Maghnes Akliouche arrive à Paris. L’ailier monégasque doit passer sa visite médicale cette semaine au PSG. Le recrutement parisien s’accélère donc. Après le portier milanais Alessandro Longoni et le retour de Lucas Digne, le champion d’Europe s’offre une troisième recrue de poids : Akliouche.

Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco ont conclu un accord final. Montant de l’opération : 50 millions d’euros. Un investissement important pour le club de la capitale, qui concrétise enfin un intérêt de longue date. À 24 ans, l’ailier tricolore va poser ses valises à Paris. Ce renfort viendra dynamiser l’attaque parisienne.

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Le coach Luis Enrique poussait fort pour la signature du phénomène français cet été. Maghnes Akliouche est en pleine forme et est déjà habitué aux joutes européennes. La saison dernière, il a disputé 31 matchs de Ligue 1. Bilan : 6 buts et 6 passes décisives.

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D’après le journaliste Fabrizio Romano, la visite médicale est planifiée ces prochains jours. Les tests médicaux validés, le joueur signera un contrat de cinq ans. Cet engagement le liera au club jusqu’en juin 2031. À Paris, l’ex-Monégasque rejoindra plusieurs coéquipiers de l’équipe de France. Son intégration dans l’effectif de Luis Enrique s’annonce donc rapide. Sauf surprise de dernière minute, le transfert sera officialisé très bientôt.