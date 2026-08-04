‎Ferran Torres entretient le suspense autour de son avenir tandis que le PSG intensifie ses efforts pour convaincre le FC Barcelone de le laisser partir. Luis Campos travaillerait d’ailleurs à boucler le dossier dès cette semaine.

‎‎Mercato PSG : Campos accélère pour ‎Ferran Torres

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‎‎Le mercato parisien pourrait s’accélérer dans les prochains jours. En coulisses, le PSG souhaite avancer rapidement sur le dossier Ferran Torres et entend multiplier les échanges avec le FC Barcelone afin de trouver un terrain d’entente dès cette semaine, selon le journaliste Matteo Moretto. Les dirigeants franciliens afficheraient une réelle confiance quant à l’issue des discussions.

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‎‎Le champion du monde 2026 reste pourtant maître de son destin. Malgré l’intérêt grandissant du club parisien et le souhait du club catalan de le prolonger, l’attaquant espagnol n’a toujours pas arrêté son choix et préfère temporiser avant de s’engager dans une nouvelle aventure.‎

Ferran Torres entretient le suspense sur son avenir

‎‎Interrogé par NBC dans l’émission Today Show, Ferran Torres n’a fermé aucune porte. « J’ai un contrat avec Barcelone (jusqu’au 30 juin 2027), mais dans le football, on ne sait jamais. J’attends de prendre la bonne décision. Je ne sais pas encore », a expliqué l’ancien joueur de Manchester City. ‎Quelques heures plus tard, Sportico a également recueilli ses confidences au sujet de son avenir.

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« Montrer qu’ils m’apprécient, qu’ils viennent négocier et au final tout est une question de discussion »,a-t-il confié. Concernant l’intérêt du PSG, il a ajouté : « Qu’on vous veuille dans ces équipes, c’est bien. J’ai un contrat avec le Barça. C’est vrai que dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais le bon côté, c’est que comme j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même. »

🔵🔴El medio Sportico pregunta a Ferran Torres sobre qué tiene que hacer el Barça para retenerle: "Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar"



‼️Sobre el PSG: "Que te quieran en estos equipos es bueno. Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad… pic.twitter.com/h3y87rfxVH — Diario SPORT (@sport) August 3, 2026

‎‎Un transfert très attendu à Paris

‎‎Si Paris parvient à convaincre Barcelone, Luis Enrique récupérerait un joueur polyvalent, capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs. Son expérience du très haut niveau et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous représenteraient des arguments de poids pour le club de la capitale.

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‎‎Du côté catalan, un départ obligerait également les dirigeants à revoir leurs plans offensifs avant la fermeture du mercato estival. Les prochaines discussions pourraient donc avoir des conséquences importantes pour les deux formations.

‎‎Le Paris SG joue une partie stratégique

‎‎Au-delà de la qualité du joueur, ce dossier est aussi la volonté du PSG de renforcer son attaque avec des profils déjà habitués aux exigences des grandes compétitions. Ferran Torres présente un mélange d’expérience, de maturité et de marge de progression qui correspond à cette stratégie. ‎‎Reste désormais à savoir si Barcelone acceptera d’ouvrir la porte ou si le joueur privilégiera la stabilité.

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Une chose est certaine : les déclarations du principal intéressé laissent entendre que la décision finale dépendra autant du projet sportif que de la reconnaissance qu’il recevra de son club actuel. Les prochaines heures pourraient donc être déterminantes dans ce feuilleton estival.