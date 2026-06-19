Vente OM : Un accord avec McCourt échoue, voici la raison !

La théorie autour de la vente OM connait un nouveau rebondissement. Frank McCourt a récemment ouvert la porte à l’arrivée d’un investisseur minoritaire. Le deal semblait même bien parti avant qu’un obstacle vienne tout chambouler.

Vente OM : Frank McCourt négocie avec un nouvel actionnaire

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Ce n’est un secret pour personne ! Frank McCourt a toujours repoussé l’idée de vendre l’Olympique de Marseille. Sauf que les défis économiques du football moderne et les besoins financiers croissants de l’OM poussent le propriétaire américain à infléchir sa position. Il a récemment ouvert la porte à l’arrivée d’un investisseur minoritaire.

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Cette ouverture a immédiatement provoqué de nombreuses spéculations autour de la vente OM. L’Essentiel de l’Éco révèle même que plusieurs discussions ont été engagées ces derniers mois afin de faire entrer un nouveau partenaire au capital du club phocéen. Ce projet était même ambitieux.

Les conditions fixées passent très mal

Frank McCourt était prêt à céder environ 30 % des parts de l’OM pour un montant estimé à 400 millions d’euros. Cela valoriserait l’ensemble du club phocéen à près de 1,2 milliard de dollars. Cette opération aurait permis à Marseille de bénéficier de ressources supplémentaires tout en conservant la stabilité de son actionnariat.

Sauf qu’aucun accord n’a vu le jour en dépit de ces contacts. La raison principale serait liée aux conditions imposées par Frank McCourt lui-même. La source le confirme, que l’homme d’affaires américain ne souhaitait pas accorder un véritable pouvoir décisionnel à son futur partenaire.

Vente OM : Aucune avancée significative

Cette position a vite refroidi les investisseurs potentiels. Car injecter plusieurs centaines de millions d’euros à l’OM sans disposer d’une influence réelle sur la stratégie du club apparaît comme un risque trop important. Cette divergence de vision a ainsi bloqué les négociations.

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Résultat ? Aucun accord n’a été signé entre Frank McCourt et un potentiel actionnaire. Aucun progrès significatif n’a été enregistré à ce jour autour d’un rachat de l’Olympique de Marseille. McCourt reste donc seul maître aux commandes du club. Même si l’idée d’ouvrir le capital n’est plus totalement exclue.