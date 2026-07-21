Succession chez les Bleus : Zinedine Zidane face à un chantier tricolore

Le départ officiel de Didier Deschamps après quatorze années de règne marque l’ouverture d’une nouvelle ère. Sans surprise, le nom de Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres pour reprendre les rênes de l’équipe de France. L’ancien entraîneur du Real Madrid, triple vainqueur de la Ligue des champions, s’apprête à hériter d’un groupe au potentiel colossal, mais le chantier qui l’attend à deux ans de l’Euro est à la hauteur de sa propre légende. Donc quels sont les réelles enjeux ?

Dépoussiérer l’armoire à trophées

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Le premier enjeu pour Zinedine Zidane est avant tout comptable. Si le bilan de Didier Deschamps brille par une régularité exceptionnelle au plus haut niveau international, la réalité des chiffres rappelle que la France n’a plus soulevé de trophée majeur depuis la Coupe du monde 2018. Malgré deux finales atteintes à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2022, l’armoire à trophées des Bleus est restée bloquée sur cette deuxième étoile. Zidane n’arrive pas seulement pour assurer une continuité ou jouer les demi-finales : il vient avec l’obligation de gagner à nouveau et d’offrir au football français les titres majeurs qui lui échappent depuis huit ans.

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Rééquilibrer un bloc tactique fragilisé

Pour y parvenir, le technicien marseillais devra rapidement trancher et poser des choix tactiques forts. La récente Coupe du monde 2026 a mis en lumière des lacunes chez les Bleus. L’entêtement à vouloir évoluer avec seulement deux milieux de terrain face aux cadors mondiaux une faille cruellement exploitée par l’Espagne en demi-finale qui a complètement pris le contrôle du milieu de terrain, laissant les Bleus sans solution au milieu et une supériorité numérique et technique dans l’entre jeu de la Roja. L’un des chantiers prioritaires de Zidane sera donc de réinventer un milieu de terrain plus fourni et techniquement capable de garder le ballon sous pression et d’imposer son propre rythme plutôt que de simplement subir le jeu adverse.

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Gestion des egos et recadrage des talents : Le cas Cherki

Au-delà de l’aspect terrain , l’enjeu majeur réside dans la gestion humaine d’un vestiaire parfois tendu. Zidane devra se montrer ferme et recadrer certains éléments comme Rayan Cherki. Auteur d’une attitude particulièrement déplorable sur le banc et en dehors du terrain tout au long du tournoi américain, le jeune Lyonnais incarne ce vivier de talents bruts qu’il faut absolument canaliser.

Zidane devra trouver les mots justes pour le remotiver et lui faire accepter un rôle de remplaçant ou d’impact player. Dans un secteur offensif embouteillé par des stars indiscutables, Cherki devra comprendre que le maillot bleu se mérite par l’exemplarité et le travail au quotidien, des valeurs chères au champion 98. L’objectif global pour Zinedine Zidane est clair : fédérer ce groupe, créer une véritable cohésion d’équipe et construire une machine à gagner prête à tout rafler.