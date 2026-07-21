Mondial 2026 : Dérapage de l’Argentine, les deux poids, deux mesures médiatiques

La fête aurait dû être totale au MetLife Stadium de New York. Ce dimanche, l’Espagne est montée sur le toit du monde en dominant l’Argentine (1-0 a.p.) au terme d’une finale à sens unique. Mais alors que le coup de sifflet final devait sceller la victoire du football et de la maîtrise espagnole, le terrain s’est transformé en un théâtre de désolation. Plusieurs membres de la sélection argentine ont sombré dans une agressivité gratuite et intolérable, un comportement scandaleux qui gâche la fin de cette compétition et remet en lumière une indulgence médiatique de plus en plus difficile à ignorer.

Une fin de match marquée par la violence

La suite après cette publicité

L’étincelle a jailli juste après la défaite de l’Albicéleste, envahi par la frustration d’avoir été surclassé durant cette finale, certains cadres argentins ont préférés faire parler les poings plutôt que le jeu. Dans un climat électrique, la tension a rapidement dégénéré en une série d’altercations physiques d’une violence rare pour un événement d’une telle envergure.

Fidèle à sa réputation de provocateur, Leandro Paredes s’est une nouvelle fois illustré de la pire des manières. Le milieu de terrain s’en est pris avec une agressivité physique inouïe au jeune Gavi, déclenchant une mêlée générale . Mais le cap de l’inacceptable a été franchi lorsque les membres du staff technique sud-américain se sont mêlés aux hostilités.

Lire aussi: Coupe du Monde 2026 : L’Espagne sur le toit du monde

À voir

Mercato Stade Rennais : Ça chauffe entre Rennes et Marseille !

L’ancien international Roberto Ayala, aujourd’hui adjoint de Lionel Scaloni, a littéralement asséné un coup de poing à Dani Olmo au milieu de la confusion. Des images déplorables qui entachent gravement l’image du football international et n’ont strictement rien à faire sur une pelouse de Coupe du monde.

Le traitement différencié : La question du deux poids, deux mesures

Ces incidents d’après match mettent en lumière une question récurrente au sein des observateurs du football international : celle de la grille de lecture appliquée selon les sélections concernées. Alors que les dérapages de joueurs ou membres du staff argentin sont parfois qualifiés avec une certaine indulgence souvent minimisés sous le prisme de la « grinta argentine » ou d’une « frustration liée à l’enjeu » , la sévérité des analyses peut varier du tout au tout selon l’origine géopolitique des équipes.

Plusieurs analystes et journalistes comme Walid Acherchour soulignent qu’un comportement similaire de la part d’une sélection africaine aurait très probablement suscité des réactions médiatiques d’une tout autre fermeté. Là où la tension argentine est parfois romancée, des dérapages commis par des nations africaines sont plus fréquemment associés à des problèmes de « discipline » ou de « gestion émotionnelle », entraînant des appels immédiats à de lourdes sanctions disciplinaires.

Lire aussi: Mondial 2026 : Espagne – Argentine, la finale aux enjeux immenses

À voir

Mercato PSG : Coup de théâtre pour l’arrivée de Yan Diomandé

Ce décalage dans le vocabulaire et dans l’intensité des condamnations soulève un véritable débat sur l’équité du traitement médiatique dans le sport de haut niveau, rappelant que la violence verbale ou physique sur un terrain doit être jugée selon les mêmes standards, peu importe le prestige du maillot.

La FIFA face à ses responsabilités

L’Argentine a été une grande championne en 2022 et a réalisé un parcours remarquable jusqu’en finale en 2026. Mais le talent n’excuse en rien la sauvagerie sportive. La FIFA ne peut plus se cacher derrière le spectacle pour fermer les yeux sur des agressions physiques commises devant des milliards de téléspectateurs. Des sanctions disciplinaires exemplaires doivent être prises à l’encontre de Leandro Paredes, de Roberto Ayala et de l’ensemble des fauteurs de troubles.

Au-delà de la frustration légitime liée à une défaite en finale, ces débordements viennent ternir la fin de parcours de l’Albicéleste. Si l’histoire retenait avant tout le niveau de jeu remarquable qui a permis à l’Espagne d’accrocher une deuxième étoile à son maillot, elle garderait également la trace d’une fin de match très tendue, où l’Argentine a manqué de maîtrise pour conclure son tournoi avec toute la sérénité attendue à ce niveau.