L’attaquant camerounais Vincent Aboubakar serait en pourparlers pour un transfert surprise de Neftchi PFK vers Zakho SC

Libre depuis la fin de son contrat avec le Neftchi PFK, Vincent Aboubakar serait en négociations avancées avec le Zakho SC, pensionnaire de la Premier League irakienne. Un transfert surprise qui pourrait marquer un nouveau chapitre dans la carrière déjà bien remplie du capitaine des Lions Indomptables. Les rumeurs se multiplient et cette effervescence s’étend sur les bookmakers au Cameroun, où les supporters sont toujours attentifs aux mouvements de leurs stars avant d’évaluer les opportunités de paris à venir.

Un intérêt soudain pour le championnat irakien

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Zakho SC aurait transmis une offre ferme portant sur un contrat d’une saison à Vincent Aboubakar. L’information reprise par des médias azerbaïdjanais confirme l’existence de discussions entre les différentes parties. Ce qui rend ce dossier particulièrement intrigant, c’est la soudaineté de l’intérêt irakien pour un joueur dont le nom a longtemps été associé aux grands championnats européens et au football du Golfe.

L’attaquant formé à l’AS Cotonsport de Garoua a connu une carrière jalonnée de titres et de buts décisifs. Mais après des passages en France (Valenciennes, Lorient), au Portugal (Porto), en Turquie (Beşiktaş, Hatayspor) et en Arabie saoudite (Al-Nassr), c’est vers un championnat en pleine émergence que son avenir pourrait le conduire. Zakho SC, basé dans la ville kurde de Zakho, évolue dans l’élite irakienne et cherche à renforcer son effectif avec des profils d’expérience pour la saison à venir.

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Du côté de Zakho SC, l’opération revêt une dimension stratégique. Recruter un joueur du calibre de Vincent Aboubakar, fort de 116 sélections et 45 buts avec le Cameroun, représenterait un véritable coup médiatique pour le club. Son expérience des grandes compétitions pourrait apporter une plus-value immédiate à un effectif qui manque peut-être de références internationales.

Des statistiques qui parlent malgré un passage discret en Azerbaïdjan

Arrivé au Neftchi PFK en octobre 2025, Vincent Aboubakar n’a pas connu l’éclat de ses années turques ou portugaises, mais ses chiffres restent solides. En 18 rencontres officielles disputées sous le maillot de la formation de Bakou, il inscrit 9 buts, dont 7 en 16 matchs de championnat. Une moyenne de 0,44 but par match en Premyer Liqası. Des statistiques qui révèlent un joueur qui a su conserver son instinct de buteur.

Sur les 7 réalisations en championnat, 5 ont été marquées à l’extérieur, un indicateur intéressant de sa capacité à faire la différence dans des contextes souvent hostiles. Sa valeur marchande, estimée à 700 000 euros, reste cohérente avec son âge et son statut d’agent libre. Cette évaluation, bien loin des sommets atteints lors de son passage à Porto, reflète néanmoins une cote de confiance persistante chez les observateurs.

Avec 16 titularisations en championnat et une présence régulière dans le onze de départ, Aboubakar a prouvé qu’il pouvait encore endosser le rôle de leader offensif. Ses statistiques de tirs cadrés, bien que non détaillées dans les sources disponibles, suggèrent un joueur qui n’hésite pas à tenter sa chance, un profil qui pourrait séduire un club irakien en quête de solutions devant le but.

Un marché des transferts en pleine effervescence

L'attaquant camerounais Vincent Aboubakar serait en pourparlers pour un transfert surprise de Neftchi PFK vers Zakho SC 6

Vincent Aboubakar est officiellement libre de tout engagement, son contrat avec Neftchi PFK arrivant à son terme le 30 juin. Cette situation lui offre une marge de manœuvre considérable. Il peut négocier librement avec n’importe quel club et s’engager sans que son éventuel nouvel employeur ait à débourser la moindre indemnité de transfert. Un atout majeur pour Zakho SC, dont le budget ne rivalise pas avec celui des grands clubs européens ou du Golfe.

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Mais la concurrence existe. Bursaspor, club de deuxième division turque, suivrait de près la situation de l’international camerounais. Un retour en Turquie, où il a brillé sous les couleurs de Beşiktaş et Hatayspor, constituerait une option plus conventionnelle. Pourtant, c’est bien la piste irakienne qui semble actuellement la plus chaude, les discussions étant décrites comme avancées.

Les dirigeants de Zakho SC souhaitent boucler ce dossier rapidement afin de préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions. L’issue dépendra désormais des conditions finales discutées entre le club et le joueur, notamment sur le plan salarial et la durée du contrat. Si un accord venait à être trouvé, Aboubakar deviendrait l’un des joueurs les plus expérimentés du championnat irakien.