Mercato OM : Fin du suspense ! Ce milieu de terrain a enfin signé

‎L’OM espérait encore pouvoir attirer un milieu d’expérience pour renforcer son entrejeu cet été. Finalement, le dossier a connu un dénouement inattendu puisque Nabil Bentaleb a choisi de prolonger son aventure avec le LOSC, mettant un terme aux spéculations qui l’envoyaient notamment à Marseille et à Lyon.

Mercato OM : Une décision qui referme définitivement le dossier

La suite après cette publicité

‎‎Le suspense n’aura finalement pas duré davantage. Alors que son nom circulait avec insistance du côté de l’OM, Nabil Bentaleb a décidé de poursuivre son histoire avec Lille. Le milieu international algérien de 31 ans a officiellement prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec les Dogues, refermant ainsi la porte à un départ libre qui séduisait plusieurs formations françaises.

Lire aussi : Mercato LOSC: L’OM, l’OL et le SRFC à la lutte pour Bentaleb

‎

‎Cette annonce met fin à des semaines de rumeurs. L’OM suivait attentivement la situation du joueur. L’OL figurait également parmi les clubs intéressés. Mais la fidélité du milieu de terrain à son club formateur a finalement pesé bien plus lourd que les sollicitations extérieures.

‎‎Pourquoi Marseille croyait en ses chances

‎‎Si le profil de Nabil Bentaleb plaisait autant à Marseille, ce n’était pas un hasard. Le club phocéen prépare une profonde réorganisation de son milieu de terrain. Plusieurs départs étaient envisagés et la direction recherchait un joueur capable d’apporter immédiatement son expérience, son leadership et sa qualité technique.

À voir

Mercato OM : Lorenzi proche de boucler ce transfert à 25M€

‎Les discussions entre l’entourage du joueur et l’OM avaient déjà existé ces derniers mois. L’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi à la direction sportive entretenait même l’idée que le dossier pourrait être relancé. De son côté, Lyon suivait également le Fennec, apprécié par Paulo Fonseca, qui connaissait parfaitement ses qualités après leur collaboration à Lille.

‎‎Lille verrouille l’un de ses leaders

‎‎En prolongeant son contrat, le LOSC conserve bien plus qu’un simple milieu de terrain. Après avoir traversé une grave épreuve avec son malaise cardiaque durant l’été 2024, Bentaleb a réussi un retour qui a marqué les esprits. Son but inscrit quelques minutes seulement après son retour à la compétition à Rennes est resté l’une des images fortes de la saison. ‎Redevenu un élément incontournable, il a retrouvé l’équipe nationale d’Algérie avant de disputer la Coupe du monde 2026.

Son influence dans le vestiaire comme sur le terrain explique la volonté du club nordiste de sécuriser rapidement son avenir. ‎Le principal intéressé n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction : « Je suis super content de poursuivre mon aventure au LOSC. C’était très important pour moi de continuer ici. Avec le club et le président, nos objectifs sont alignés… J’en suis très fier. J’ai hâte de retrouver le groupe. J’ai des fourmis dans les jambes. »

𝑳’𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆 𝑵𝒂𝒃𝒊𝒍 🔛👊

⁰Tu es Dogue et tu le restes ❤️🤍⁰⁰@NBFootball pic.twitter.com/pSdnD0O8yo — LOSC (@losclive) July 30, 2026

Lire aussi : Mercato OM : Accord annoncé, un roc français arrive !

‎‎Le président Olivier Létang s’est également réjoui de cette prolongation : « C’était la volonté du Club de pouvoir à nouveau compter sur la qualité et la personnalité de Nabil ces prochaines années. (…) Nabil incarne parfaitement des valeurs qui nous sont chères, notamment celles du travail, du dépassement de soi et de la fidélité. »‎

‎L’OM doit désormais revoir ses plans

‎‎Pour Marseille, cette prolongation représente un contretemps important. Un joueur libre, expérimenté, habitué aux compétitions européennes et doté d’un fort caractère constituait une opportunité particulièrement intéressante sur le marché. Désormais, cette piste appartient au passé. ‎L’OM devra rapidement activer d’autres solutions afin de renforcer son entrejeu avant la fermeture du mercato.

Lire ça aide plais aussi

Mercato : Rulli vers Man City, l’OM tient son successeur

À voir

Oublié par l’ASSE, il tire à boulets rouges sur KSV

Mercato OM : Une recrue à 15 M€ proche d’être bouclée ?

Ce feuilleton rappelle une nouvelle fois qu’en période de transferts, un dossier présenté comme favorable peut basculer jusqu’à la dernière minute. Cette fois, le cœur a parlé : Bentaleb a préféré poursuivre l’histoire commencée dans son club de toujours plutôt que de relever un nouveau défi ailleurs.