Mercato PSG : 150 M€, terrible menace détectée pour Barcola

Le Paris Saint-Germain voit une nouvelle menace émerger autour de Bradley Barcola. L’attaquant tricolore est convoité dans une opération estimée à 150 millions d’euros.

Mercato PSG : Arsenal s’invite dans la bataille pour Bardley Barcola

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Le dossier Bradley Barcola anime le début du mercato estival du Paris Saint-Germain. Les négociations pour étendre son bail qui expire en juin 2028 n’ont pas encore abouti à un accord. Ces discussions sont même au point mort. Ce qui risque de profiter aux autres courtisans. En plus de Liverpool, un autre cadre de Premier League s’invite dans la danse.

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Il est question d’Arsenal. Les Gunners étaient initialement focalisés sur Morgan Rogers d’Aston Villa. Ils se heurtent cependant à une réalité financière brutale. Les Villans réclameraient la somme astronomique de 150 millions d’euros avant de céder leur attaquant de 23 ans. Un tarif jugé excessif.

Une alternative crédible en attaque

Cet obstacle financier pousse Arsenal a basculé ses priorités vers Bradley Barcola. La BBC le confirme, l’ailier droit du PSG est perçu comme une alternative crédible pour renforcer l’attaque des Gunners. Cette menace prend de l’ampleur surtout que le statut de l’attaquant parisien a évolué en interne.

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Le PSG insiste pour le recrutement de Yan Diomandé du RB Leipzig. Et les Parisiens n’affichent plus une posture inflexible concernant Bardley Barcola. Si le transfert du prodige ivoirien venait à se concrétiser, l’équilibre offensif du Paris SG chamboulerait radicalement. L’idée de vendre l’ancien Lyonnais persiste.