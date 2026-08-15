Mercato PSG : Urgent ! Un dernier gros frisson après Godts ?

Le PSG a officialisé l’arrivée de Ferran Torres ce samedi matin. Après l’attaquant espagnol, Zion Suzuki et Mika Godts vont venir renforcer l’effectif parisien. Mais Luis Campos pourrait frapper un dernier gros coup avant la fermeture du mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos sur les traces d’un joueur mystère

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Le mercato estival du PSG pourrait bien réserver des surprises jusqu’à son dernier jour. Si Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye venaient tous les deux à quitter le groupe de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain pourrait décider de recruter un autre joueur offensif, selon les informations du quotidien L’Équipe.

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Malgré l’arrivée de Ferran Torres et celle attendue dans les prochaines heures de Mika Godts, le club de la capitale pourrait encore attirer un nouvel attaquant avant la clôture du mercato. Le PSG veut conserver une profondeur de banc à la hauteur des ambitions du club.

Le média sportif ajoute même que le récent vainqueur de la Supercoupe d’Europe garderait aussi un oeil sur le marché des défenseurs centraux. Concernant l’attaque, un nom reviendrait déjà dans les coulisses de la Factory.

Junior Kroupi, le dernier gros coup estival du Paris SG ?

En effet, d’après les renseignements relayés ces dernières heures par le compte Twitter PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain réfléchirait sérieusement à relancer la piste menant à Eli Junior Kroupi cet été. En cas de départ de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, le PSG pourrait passer à l’offensive pour recruter l’avant-centre de Bournemouth.

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Âgé de 20 ans, l’ancien buteur du FC Lorient est lié au club anglais jusqu’en juin 2030. Sa direction a déjà fait savoir qu’il n’est pas à vendre cet été, mais un chèque d’un montant dépassant largement les 100 millions d’euros pourrait faire bouger les lignes dans ce dossier.

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Avec l’argent de la vente de Barcola et Mbaye, le Paris SG pourrait bien boucler cette opération, sans pour autant aller dans une surenchère. Affaire à suivre…

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