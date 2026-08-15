Trophée des Champions : Thauvin menace publiquement le PSG !

À la veille du Trophée des Champions 2026 au Stade Bollaert, le capitaine du RC Lens, Florian Thauvin, a annoncé la couleur pour le choc contre le PSG. L’attaquant de 33 ans veut faire tomber le groupe de Luis Enrique.

Florian Thauvin : « On va la jouer pour la gagner »

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Double champion d’Europe en titre, le PSG vient de remporter également sa deuxième Supercoupe d’Europe de suite en battant Aston Villa (2-1) du côté de Salzbourg, en Autriche. Ce qui fait déjà des hommes de Luis Enrique les grands favoris pour le Trophée des Champions prévu pour ce dimanche à 20h45 au Stade Bollaert contre le RC Lens.

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Mais les Sang et Or n’ont pas peur et veulent regarder l’ogre parisien droit dans les yeux lors de cette grosse affiche, comme l’annonce leur capitaine Florian Thauvin. Présent en conférence de presse ce samedi, l’international français a lancé un avertissement au PSG : le RC Lens compte bien frapper un gros coup en s’offrant le scalp des Rouge et Bleu à l’aune de la nouvelle saison.

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« Nous, on fera le maximum pour leur poser des problèmes. Un trophée, c’est une finale, donc on va la jouer pour la gagner », a déclaré Florian Thauvin, qui voue tout de même un immense respect au Paris Saint-Germain.

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« On s’attend à un match très difficile. On connaît très bien cette équipe du Paris Saint-Germain. On l’a encore vu cette semaine, ils ont gagné la Supercoupe. On sait que, malgré le fait qu’ils ont eu peu de vacances, ils sont déjà prêts. Nous, on a bien préparé ce match. On fera comme d’habitude le maximum. On sait qu’ils sont favoris, mais on fera du Lens et on donnera le maximum, comme toujours.

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Ils viennent de gagner deux fois la Ligue des champions, donc je crois que c’est la meilleure équipe d’Europe aujourd’hui. Il n’y a plus trop de débat. Et d’ailleurs, félicitations à eux », a ajouté le Champion du monde 2018.