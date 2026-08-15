Mercato PSG : Incroyable rebondissement pour Lucas Chevalier

Alors qu’il était déterminé à se battre la saison prochaine contre Matvey Safonov dans les cages du PSG, Lucas Chevalier pourrait finalement voir son avenir au PSG basculer dans les jours à venir.

Mercato PSG : Luis Enrique mélange tout chez les gardiens

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Après de longues discussions, le PSG et Parme Calcio ont trouvé un accord définitif pour le transfert de Zion Suzuki. Considéré comme un crack à son poste, le gardien de but de 23 ans était initialement pressenti en prêt à la Juventus Turin dans la foulée de sa signature au Paris Saint-Germain.

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Histoire de lui permettre d’avoir du temps de jeu afin de poursuivre sa progression avant de rejoindre le club parisien dans un an. Mais aux dernières nouvelles, ce scénario ne serait plus vraiment d’actualité. D’après les informations de La Stampa, l’international japonais ne devrait finalement pas rejoindre la Vieille Dame, malgré des négociations qui semblaient avoir atteint leur dernière ligne droite.

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Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, ne serait plus très sûr de sa décision entre Zion Suzuki et Lucas Chevalier. PSG Mercato : Le successeur de Christophe Galtier connu au QatarLe successeur de Christophe Galtier souhaiterait désormais voir et évaluer Suzuki à l’entraînement avant de décider de son avenir. Une décision qui irrite du côté de Turin, mais qui pourrait avoir un inconvénient sur la situation de Lucas Chevalier.

Zion Suzuki reste, Chevalier poussé vers la sortie ?

D’après le journaliste Loïc Tanzi, « la finalisation du dossier a connu des complications ces dernières heures et le Japonais ne verrait pas d’un mauvais œil le fait de rester dans la capitale », alors que tout était bouclé entre le PSG et la Juventus Turin pour un prêt sans option d’achat du portier de Parme.

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Le spécialiste mercato du quotidien L’Équipe pense même que si Zion Suzuki venait à rester au Paris Saint-Germain cet été, le récent vainqueur de la Supercoupe d’Europe pour la deuxième fois consécutive pourrait alors se séparer de Lucas Chevalier, visiblement poussé vers la sortie par Luis Enrique durant ce mercato. De son côté, le natif de Newark serait plutôt satisfait de cette situation, lui qui ambitionne de s’imposer sous les ordres de Luis Enrique le plus rapidement possible.

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De quoi remettre en doute l’avenir de Lucas Chevalier, malgré son envie affichée de poursuivre avec le club de la capitale au-delà de cet été.