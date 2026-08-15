Mercato PSG : Dernier obstacle à lever pour Bradley Barcola

À deux semaines de la fin du mercato estival, Bradley Barcola, fortement pressenti à Liverpool, est toujours dans l’effectif du PSG. Mais le club anglais pousse pour lever le dernier verrou avant de passer à l’offensive dans ce dossier.

Mercato PSG : Liverpool continue de travail sur le dossier Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Après avoir perdu Mohamed Salah, qui a rejoint Trabzonspor cet été, Liverpool a jeté son dévolu sur Bradley Barcola pour renforcer son secteur offensif. Mécontent de son statut dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant de 23 ans a déjà donné son accord pour un transfert à Anfield. Mais à deux semaines de la fermeture du marché des transferts, le dossier n’avance pas.

Lisez aussi : Mercato PSG : Alerte ! Accord confirmé pour Bradley Barcola

Alors que le Paris Saint-Germain attend au moins 150 millions d’euros pour laisser partir son milieu offensif, les Reds tardent à faire une offre satisfaisante à Luis Campos. À quelques jours de l’ouverture de la saison 2026-2027 en Ligue 1, Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier, en révélant que les dirigeants du club de la Mersey continuent de travailler sur la signature de Bradley Barcola.

À voir

PSG : Coup de tonnerre ! Le transfert de Zion Suzuki capote

« Liverpool envisage toujours la possibilité de faire venir deux ailiers au cours des deux prochaines semaines », a annoncé le spécialiste mercato, qui ajoute que Liverpool attend d’être fixé sur le sort de Cody Gakpo avant d’accélérer pour Barcola.

L’avenir de Barcola lié à celui « de Cody Gakpo »

À deux ans de la fin de son contrat, Bradley Barcola a refusé la prolongation offerte par le Paris SG et souhaite rejoindre Liverpool sur ce mercato estival. Fabrizio Romano rapporte que les Reds attendent de régler l’avenir de Cody Gakpo, annoncé à Tottenham, pour accélérer le transfert de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.

Lisez aussi : Alerte Mercato : Le PSG menace publiquement Bradley Barcola

« Cela dépend de Cody Gakpo vers Tottenham, alors que les discussions se poursuivent. Les négociations pour Bradley Barcola sont en cours, aucun problème du côté du joueur », a prévenu le journaliste sportif.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Bradley Barcola a choisi son prochain club !

À voir

Ligue 1 : Les 3 cracks à absolument suivre pour la saison 2026‑2027 !

Mercato: Coup de tonnerre ! Bradley Barcola dit NON au PSG

Du côté de la presse française et du journal L’Équipe, la tendance serait plutôt à de la patience du côté de Liverpool, avec une action envisagée seulement dans les derniers jours du mercato.