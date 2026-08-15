PSG : Coup de tonnerre ! Le transfert de Zion Suzuki capote

Malgré un accord trouvé avec le Parme Calcio à hauteur de 35 millions d’euros, le gardien de but japonais, Zion Suzuki, ne signera finalement pas au PSG durant ce mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG renonce au recrutement de Zion Suzuki

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C’est la grosse information de ce samedi. Alors qu’un accord avait été trouvé entre Luis Campos et les dirigeants de Parme et que les échanges de documents étaient en cours entre les deux clubs, le transfert de Zion Suzuki au Paris Saint-Germain a connu un incroyable rebondissement ces dernières heures. Selon plusieurs sources, le gardien de 23 ans ne rejoindra finalement pas la capitale.

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Fabrice Hawkins de RMC Sport écrit notamment sur sa page Twitter : « Exclusif – Zion Suzuki ne signera finalement pas au PSG. Le Paris Saint-Germain et Parme étaient d’accord. Les deux clubs échangeaient les documents pour la signature du gardien japonais et une visite médicale prévue aujourd’hui … mais les commissions réclamées au dernier moment par les agents, jugées trop élevées par Paris, ont fait capoter l’opération. Dossier CLOS. »

Une information confirmée par le spécialiste mercato Fabrizio Romano. « URGENT : l’accord entre Zion Suzuki et le PSG, sur le point de s’effondrer après un accord verbal conclu depuis mardi. Le Paris Saint-Germain a même envoyé un vol privé en Italie pour que Suzuki voyage pour des examens médicaux autorisés par Parme, mais l’accord est maintenant en péril en raison de problèmes du côté du joueur », indique le journaliste italien.

Le nouveau PSG refuse désormais de surpayer comme le souligne Ben Jacobs : « le transfert de Zion Suzuki au PSG est maintenant annulé malgré un accord avec Parme et le joueur. Un changement dans les commissions entourant l’accord signifie que le PSG a décidé de se retirer du transfert. » Comme aucun des deux camps n’a fléchi, la transaction est tout simplement annulée et l’international japonais reste pour le moment à Parme. Ce revirement pourrait profiter à un club anglais.

Zion Suzuki finalement en route pour Aston Villa ?

Après le retrait du PSG, Aston Villa tente de profiter de la situation pour tenter de s’attacher les services de Zion Suzuki. D’après les renseignements de Fabrizio Romano, les Villans auraient même déjà effectué une approche formelle auprès de la direction de Parme pour négocier un transfert rapide du natif de Newark.

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Les Anglais seraient prêts à s’aligner sur les conditions négociées par le Paris Saint-Germain, soit un deal à 35 millions d’euros et un contrat longue durée pour Suzuki. Le cas de Zion Suzuki arrive quelques semaines après une fin similaire avec Yan Diomande. Du côté du PSG, cette décision relance totalement l’avenir de Lucas Chevalier.

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Pressenti sur le départ si Suzuki venait à signer, l’international français de 24 ans va finalement rester et se battre avec Matvey Safonov pour convaincre Luis Enrique et la direction parisienne.