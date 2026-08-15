Golden Boy 2026 : Un joueur au PSG au pied du podium

Le classement virtuel du mois d’août du Golden Boy 2026 a connu quelques changements. Un Barcelonais, récemment sacré champion du monde, se retrouve en pole position pour remporter le trophée en novembre prochain. Le premier Français se classe quatrième.

Golden Boy 2026 : Comment ça fonctionne ?

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Il est parfois perçu comme le Ballon d’Or des jeunes joueurs n’ayant pas encore rempli toutes les cases pour remporter le titre de meilleur joueur au monde. Le Golden Boy, de son nom officiel European Golden Boy – Absolute Best, a été créé en 2003 par le journaliste italien Massimo Franchi. Il est décerné chaque année en novembre, un mois après le Ballon d’Or, par le quotidien sportif Tuttosport.

Pour être éligible à la récompense, la règle est simple : il faut avoir moins de 21 ans et jouer dans l’un des 25 meilleurs championnats européens de première division. L’unique subtilité est que l’on ne peut pas le remporter plus d’une fois. Si la liste est composée de 100 joueurs durant une grande partie de l’année, elle se réduit à 20 en octobre. Et enfin, cinq autres pépites sont ajoutées en tant que « wild card » pour former le Top 25 définitif.

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De là, un jury international d’experts, composé de journalistes de divers médias européens, se réunit pour élire le Golden Boy de l’année, autrement dit le meilleur jeune footballeur d’Europe. En partenariat avec Transfermarkt, le classement de la récompense remportée l’an dernier par Désiré Doué a été chamboulé après la Coupe du monde 2026. Mais, sans surprise, c’est toujours un Espagnol qui figure en tête.

Pau Cubarsí détrône enfin Lamine Yamal

Parce qu’une Coupe du monde amène toujours son grain de sel dans les récompenses individuelles d’une saison où elle se dispute, le classement du Golden Boy en a, bien sûr, fait les frais. Après 117 semaines consécutives de domination, Lamine Yamal a été détrôné par un de ses coéquipiers en club et compatriotes. Le défenseur espagnol du FC Barcelone, Pau Cubarsí, est le nouveau leader virtuel du Golden Boy 2026 pour le mois d’août.

Die „European Golden Boy Top 100 powered by Transfermarkt“ hat ihr zweites monatliches Update erhalten. 🚀 Dabei haben Transfers, die neuen WM-Marktwerte sowie Leistungen auf der größten Fußball-Bühne der Welt für viele Änderungen gesorgt. 📊 1/5 pic.twitter.com/TxVWrYlb6V — Transfermarkt (@Transfermarkt) August 13, 2026

Par rapport au mois de juillet, le récent champion du monde avec la Roja a gagné deux places dans le classement, ce qui fait de lui le grand favori à trois mois de la cérémonie. Estimé à 100 millions d’euros par Transfermarkt, le Mondial du joueur de 19 ans, impressionnant défensivement, lui a permis de se faire un nom à l’international, lui qui n’était encore connu qu’en Europe grâce au Barça.

Délogé du top 1 par son pote Cubarsí, Lamine Yamal (19 ans) n’a été rétrogradé qu’en deuxième position. Bien qu’il ne puisse plus remporter le trophée depuis son sacre en 2024, comme il coche encore toutes les cases d’éligibilité, il figure toujours dans le classement. Derrière lui, on retrouve le néo‑madrilène Yan Diomandé, âgé lui aussi de 19 ans, qui sort d’une très grosse saison avec Leipzig, complétant ainsi le podium virtuel d’août.

Warren Zaïre‑Emery premier Français du classement, Kroupi huitième

Si, au vu de sa saison en club, Warren Zaïre‑Emery, comme son partenaire parisien Khvicha Kvaratskhelia, qui concourt lui pour le Ballon d’Or, avait vu le classement du Golden Boy 2026 s’arrêter en mai dernier, il aurait incontestablement été le lauréat. L’international français de 20 ans a perdu deux places par rapport au mois dernier, le plaçant au pied du podium, à la quatrième marche.

Les choix de Didier Deschamps durant le Mondial 2026 en Amérique du Nord lui ont été fatals dans sa quête de victoire en novembre prochain. L’ancien sélectionneur des Bleus a décidé de l’installer, au chaud, sur le banc pendant une bonne partie de la compétition. Il n’aura disputé que 109 minutes sur 720 possibles, dont 90 lors de la petite finale France‑Angleterre (4‑6), qui comptait pour du beurre.

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Un autre Tricolore, mais pas international, figure lui aussi dans le Top 10 du classement virtuel du Golden Boy 2026. L’actuel avant‑centre de Bournemouth, Eli Junior Kroupi (20 ans), a grimpé de la douzième à la neuvième place en un mois. Une belle évolution pour un joueur qui possède une grosse cote sur ce mercato estival. À noter que, dans le Top 100 de la récompense ce mois‑ci, la France est le pays le plus représenté avec 13 joueurs.

Les Brésiliens aussi en force dans le Top 10

La nation du « joga bonito » renaît quelque peu de ses cendres dans ce classement. Critiqué pour avoir une équipe peu compétitive dans les tournois majeurs comparés aux années précédentes, le Brésil peut simplement répondre qu’elle le sera dans les prochaines années, le temps que ses cracks s’étoffent. En effet, ils sont trois, et qui plus est tous internationaux, à figurer dans le Top 10 du Golden Boy 2026 en attendant novembre.

Le premier, celui qui est le mieux classé, vient du même club que Kroupi. L’ailier gaucher de 20 ans, Rayan, se hisse à la septième place, après une saison en club et une Coupe du monde satisfaisantes. Il devance son compatriote Endrick (20 ans), classé huitième. L’ancien Lyonnais est déjà catalogué depuis plusieurs années comme un des plus grands talents du football mondial, mais il peine à le prouver.

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Il est d’ailleurs le joueur à la valeur marchande (40 M€ selon Transfermarkt) la plus faible de ce Top 10. Quant au troisième et dernier Brésilien, l’ailier de Chelsea Estevão (20 ans) ferme la marche à la dixième place. Le Lillois Ayyoub Bouaddi (5e, 18 ans) et le Portista Victor Froholdt (6e, 20 ans) complètent le classement virtuel du mois d’août des 10 meilleurs jeunes footballeurs d’Europe. En attendant de connaître le grand gagnant du Golden Boy 2026 en novembre prochain, le seul conseil à leur donner serait : roulez jeunesse !