Mercato OM : Un accord secret scellé, ça s’emballe à Marseille

L’OM aborde ce mercato estival avec une feuille de route aussi ambitieuse que délicate après la validation d’un accord financier stratégique avec la DNCG. Derrière ce cap fixé à 80 millions d’euros de ventes d’ici 2027 se cache une stratégie destinée à préserver la compétitivité de l’effectif tout en rétablissant durablement les finances du club.

‎Mercato OM : Un engagement financier qui redessine le mercato marseillais

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‎L’Olympique de Marseille ne dispose plus d’une totale liberté sur le marché des transferts. Afin de satisfaire aux exigences de la DNCG, la direction menée par Frank McCourt a accepté un plan progressif qui prévoit environ 80 millions d’euros de cessions avant l’été 2027. ‎Cette échéance constitue toutefois un avantage pour le club phocéen.

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En obtenant plusieurs fenêtres de mercato pour atteindre cet objectif, les dirigeants évitent de devoir liquider leurs meilleurs éléments dans l’urgence. Cette marge de manœuvre pourrait permettre de mieux valoriser les joueurs les plus convoités.

‎Les cadres sous surveillance, mais pas sacrifiés

‎Le message envoyé en interne est clair : aucune vente ne sera réalisée à n’importe quel prix. La priorité reste de construire une équipe capable de répondre aux ambitions de Bruno Genesio tout en respectant les contraintes financières imposées par le gendarme du football français. ‎Plusieurs dossiers seront néanmoins suivis de très près.

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Mason Greenwood représente l’actif le plus valorisé du club, tandis que Pierre-Emile Højbjerg, Leonardo Balerdi ou encore Facundo Medina figurent également parmi les joueurs susceptibles d’attirer des offres importantes. L’objectif n’est pas un démantèlement de l’effectif, mais quelques transferts majeurs soigneusement négociés.

‎Une stratégie qui protège l’avenir de Marseille

Le calendrier négocié laisse au club le temps de choisir les meilleures opportunités et d’éviter les transactions précipitées. ‎D’un point de vue stratégique, cette approche témoigne d’une volonté de restaurer durablement la stabilité financière sans renoncer aux ambitions sportives.

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En limitant les ventes forcées et en gardant la maîtrise des négociations, Marseille espère rester compétitif en Ligue 1 tout en préparant sereinement les prochaines saisons. Cet équilibre entre rigueur économique et performance sportive sera sans doute l’un des principaux défis du projet porté par Frank McCourt et Bruno Genesio.