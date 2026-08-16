ASSE : L’erreur mercato que Cathro n’avait pas vue venir

‎‎‎L’ASSE et Ian Cathro pensaient pouvoir alléger l’effectif sans fragiliser l’équilibre de l’équipe, mais un événement inattendu vient rappeler la réalité d’un mercato. La sortie prématurée de João Ferreira face à Clermont pourrait ainsi compliquer certains choix du technicien écossais.

‎‎ASSE : Le coup d’arrêt qui change déjà la donne

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‎‎L’ASSE a remporté son deuxième match consécutif contre Clermont, mais la victoire a laissé une inquiétude derrière elle. João Ferreira a été contraint de quitter la pelouse dès la 22e minute après un choc à la tête, avant d’être évacué sur civière puis conduit à l’hôpital.

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Après une nuit passée en observation, le Portugais a pu rentrer chez lui samedi matin. Les examens se sont révélés rassurants, même si aucune date de retour n’a encore été annoncée. ‎Pour Ian Cathro, l’épisode est surtout un rappel brutal des exigences d’une saison.

« Probablement plus de peur que de mal », avait expliqué l’entraîneur après la rencontre. Une formule rassurante, certes, mais qui ne règle pas la question de fond : lorsqu’un élément disparaît soudainement, même temporairement, la profondeur d’un effectif prend immédiatement toute son importance.

‎‎Quand une sortie envisagée devient un casse-tête

‎‎Le problème ne concerne donc pas uniquement João Ferreira. L’ASSE doit désormais mesurer les conséquences de chaque départ envisagé alors que plusieurs joueurs doivent encore trouver leur place dans le collectif. Face à Clermont, la situation a obligé Cathro à revoir rapidement ses plans et à utiliser Tamar Svetlin dans un rôle plus important que prévu, quelques jours seulement après son arrivée dans le Forez.

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‎‎Cette séquence rappelle une vérité parfois oubliée durant le mercato : réduire un groupe peut améliorer sa lisibilité, mais aussi supprimer des solutions précieuses. Une blessure, une suspension ou une simple baisse de régime suffit pour transformer une décision administrative en véritable problème sportif. KSV devra donc avancer avec prudence avant de fermer définitivement certaines portes.

‎Le mercato stéphanois désormais sous surveillance

‎‎Le retour de Ferreira dépendra naturellement de l’évolution de sa situation médicale et des recommandations du corps médical. Pour l’heure, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Mais l’ASSE ne peut pas faire comme si cet épisode n’avait jamais existé. Le calendrier, lui, n’attend personne et les imprévus arrivent rarement avec une invitation.‎

‎Cette alerte pourrait pousser la direction à revoir certains arbitrages avant la fermeture du marché. Conserver une solution supplémentaire dans un secteur jugé suffisamment fourni peut parfois sembler superflu. Jusqu’au jour où cette fameuse solution devient indispensable. Cathro vient peut-être d’en avoir un aperçu grandeur nature.

‎Le football vient de rappeler ses règles

‎L’AS Saint-Etienne ne doit surtout pas tirer de conclusions excessives d’un seul incident. Les examens de João Ferreira sont rassurants et son indisponibilité éventuelle reste inconnue. Il serait donc prématuré de parler d’une catastrophe ou d’une erreur définitive de recrutement.

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‎‎En revanche, cet épisode constitue un sérieux avertissement pour Cathro et KSV. Le mercato ne consiste pas seulement à attirer des joueurs et à alléger une masse salariale : il faut aussi prévoir les coups du sort. Et à Saint-Étienne, une décision qui semblait logique hier peut rapidement paraître beaucoup moins évidente lorsque la réalité du terrain frappe à la porte.