Mercato OM : Lorenzi proche d’un accord aux Pays-Bas ?

Le mercato estival de l’OM connait un nouveau d’accélérateur. Son directeur Grégory Lorenzi est bien parti pour finaliser une vente surprise aux Pays-Bas.

Mercato OM : Lorenzi proche de perdre Jeffrey De Lange

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L’Olympique de Marseille va sans doute connaitre quelques mouvements dans ses cages. Alors que Geronimo Rulli est visé par Boca Junior, sa doublure Jeffrey De Lange envisage aussi de s’en aller. Le gardien de but néerlandais est arrivé à l’OM en (). Mais il n’a jamais su s’imposer durablement dans les buts.

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Le portier de 28 ans s’est contenté de huit apparitions frustrantes la saison dernière. Au point où il compte clairement quitter le navire phocéen, indique le média VI. Son désir est de retrouver un temps de jeu régulier pour relancer sa carrière. Cette situation n’est pas passée inaperçue aux Pays-Bas. Le FC Twente s’activant pour rapatrier son ancien portier.

Négociations avancées avec le FC Twente

Les dirigeants néerlandais ont déjà initié des discussions avec le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe en vue concrétiser ce deal. Cette offensive est séduisante pour Jeffrey De Lange. Le club néerlandais est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa. Ce qui lui offre une plateforme compétitive pour redevenir titulaire.

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Grégory Lorenzi voit en cette opération une opportunité bienvenue. L’OM doit impérativement dégraisser son effectif pour répondre aux contraintes de la DNCG et l’UEFA. Le transfert de De Lange permettrait ainsi d’alléger la masse salariale tout en récupérant des liquidités importantes pour la suite du mercato.