Mercato OM : Urgent ! Ce gardien a choisi son futur club

L’OM pourrait enregistrer un départ inattendu dans les prochains jours du mercato. Jeffrey de Lange a pris une décision claire concernant son avenir et son souhait de rejoindre le FC Twente.

‎Mercato OM : Jeffrey de Lange ne veut plus patienter à Marseille

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‎L’avenir de Jeffrey de Lange semble s’écrire loin du Vélodrome. Recruté pour apporter de la concurrence dans les buts marseillais, le gardien néerlandais n’a jamais réussi à bouleverser la hiérarchie installée autour de Geronimo Rulli. Malgré quelques apparitions encourageantes, son temps de jeu est resté limité.

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‎Selon les informations du média néerlandais VI, le portier de 28 ans a désormais exprimé son désir de quitter l’Olympique de Marseille dès cet été. Son objectif est clair : retrouver un statut de titulaire afin de relancer pleinement sa carrière après une saison passée dans l’ombre.

In de zoektocht naar een nieuwe keeper heeft FC Twente het oog laten vallen op Jeffrey de Lange. https://t.co/lLZvCOiamE — Voetbal International (@VI_nl) July 5, 2026

‎Le FC Twente passe à l’offensive pour de Lange

‎Le FC Twente apparaît aujourd’hui comme la destination privilégiée du gardien. Toujours d’après VI, le club néerlandais discute activement avec les dirigeants olympiens afin de conclure un transfert définitif estimé autour de trois millions d’euros. ‎Ce choix ne relève pas uniquement du sportif.

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Jeffrey de Lange souhaiterait également rentrer aux Pays-Bas pour des raisons personnelles. Formé à l’Ajax Amsterdam et passé auparavant par Twente avant son expérience à Go Ahead Eagles, il retrouverait un environnement qu’il connaît parfaitement.

‎Un départ qui servirait aussi les intérêts de Marseille

‎Pour Marseille, cette opération pourrait représenter une double opportunité. En plus d’alléger l’effectif, la vente du gardien permettrait d’apporter des liquidités supplémentaires dans un mercato où plusieurs mouvements sont encore attendus.

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Si un accord financier est trouvé entre les deux clubs, ce dossier pourrait rapidement être bouclé. Reste désormais aux dirigeants marseillais à transformer cette volonté commune en signature officielle, tandis que le chantier estival continue de prendre forme sous l’impulsion du nouvel entraîneur Bruno Genesio.