Mercato : L’OM veut le vendre, ce joueur bloque son départ

‎‎L’OM pourrait être contraint de sacrifier certains joueurs pour répondre aux exigences du fair-play financier, mais un dossier s’annonce déjà plus complexe que prévu pour son mercato. Désireux de poursuivre son aventure sur la Canebière, Timothy Weah ne semble pas disposé à faciliter un éventuel transfert malgré les intérêts qui pourraient arriver cet été.

‎Mercato OM : Timothy Weah, un dossier sensible pour les dirigeants marseillais

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‎L’été s’annonce particulièrement animé dans les bureaux de l’Olympique de Marseille. Sous pression sur le plan financier, les dirigeants étudient plusieurs scénarios afin d’équilibrer les comptes sans affaiblir excessivement l’effectif mis à la disposition du staff technique. ‎Dans cette réflexion, Timothy Weah occupe une place particulière.

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Apprécié pour sa polyvalence et son état d’esprit, l’international américain n’est pas considéré comme un joueur à vendre en priorité. Toutefois, une proposition financière exceptionnelle pourrait rebattre les cartes et pousser le club à revoir sa position.

‎Weah affiche une position sans ambiguïté

‎Arrivé à Marseille à l’été 2025 après ses passages au PSG, au LOSC puis à la Juventus, Timothy Weah s’est rapidement identifié au projet olympien. Dès sa signature, le joueur avait d’ailleurs affiché son enthousiasme avec des mots particulièrement forts : « C’est chez moi maintenant, je suis très fier d’être là. On connaît l’histoire du club, les supporters, le stade. Pour moi, c’est un rêve d’être là. »

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‎Le fils de George Weah avait également expliqué les raisons profondes de son choix : « J’arrive à Marseille avec un seul but, et c’est de gagner quelque chose. (…) Mon père a parlé de la ville, de la passion des supporters et du club. Après cette conversation, pour moi c’était sûr que j’allais venir ici, il n’y avait pas d’autre choix. » Des déclarations qui résonnent encore aujourd’hui au moment où son avenir fait débat.

‎Pourquoi ce transfert paraît aujourd’hui difficile

‎Selon les dernières tendances, Timothy Weah se sent pleinement épanoui à Marseille et ne souhaite pas envisager un départ. Cette position constitue un élément majeur dans ce dossier : à ce jour, le joueur privilégie clairement une poursuite de son aventure à l’OM, malgré les contraintes économiques auxquelles le club doit faire face.

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‎C’est précisément ce qui rend cette situation stratégique. Si une offre XXL venait à arriver, Marseille pourrait être tenté de vendre pour préserver son équilibre financier. Mais dans le football moderne, la volonté du joueur reste souvent déterminante. Avec un contrat courant jusqu’en juin 2030, Timothy Weah dispose d’une position solide pour défendre son choix.