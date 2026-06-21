Mercato OM : Grégory Lorenzi boucle son premier gros dossier

Un premier départ pourrait vite intervenir à l’OM. Quelques semaines seulement après son intronisation au poste de directeur sportif, Grégory Lorenzi a déjà bouclé un gros dossier dans le secteur offensif.

Mercato OM : Accord déjà trouvé pour un attaquant

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Recruté par l’Olympique de Marseille à Bournemouth pour un peu moins de 10 millions d’euros l’été dernier, Hamed Junior Traoré n’a pas marqué les esprits sur la Canebière. Blessé une longue partie de la saison, l’ailier prêté à l’AJ Auxerre en 2024-2025 n’a pas été en mesure d’aider beaucoup l’OM.

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Le club phocéen ne voit donc pas de problème à s’en séparer à l’heure où le club phocéen doit dégraisser pour renflouer ses caisses et réduire sa masse salariale. Cela tombe bien, l’international ivoirien a toujours une belle cote sur le marché des transferts. C’est notamment le cas en Italie, où le Genoa suit de très près sa situation.

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Le club italien a d’ailleurs trouvé un accord avec Hamed Junior Traoré, selon les informations de Francesco Guerrieri. Le journaliste de Calcio Mercato révèle sur Twitter que l’attaquant de l’OM et le club italien se sont entendus verbalement. Il ne reste plus qu’à trouver un accord entre Grégory Lorenzi et son homologue de Genoa sur les conditions du futur transfert de l’international ivoirien de 26 ans.

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Du côté de l’OM, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard espèrent récupérer plus ou moins la somme investie il y a un an pour recruter le natif d’Abidjan, soit afin de limiter la casse financièrement. Surtout, l’OM sera très favorable à se délester de l’imposant salaire de Traoré, dont le rendement a été nettement insuffisant la saison dernière notamment en raison de ses blessures à répétition.

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Un premier départ s’il se confirme qui en appellera d’autres pour l’Olympique de Marseille, contraint de vendre énormément de joueurs lors de cette intersaison pour s’éviter une lourde sanction de l’UEFA en 2027-2028.