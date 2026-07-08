Urgent : L’OM proche d’un coup de maître qui va bouleveser son mercato

‎L’OM est contraint d’aborder ce mercato estival. Alors que Mason Greenwood reste un sujet délicat, plusieurs observateurs annoncent une possible transaction capable de changer l’équilibre du marché.

‎Mercato OM : Marseille face à une décision qui pourrait tout changer

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‎L’OM est au cœur des discussions du mercato avec la situation de Mason Greenwood, dont l’avenir continue d’alimenter les spéculations. Malgré sa présence lors de la reprise de l’entraînement à La Commanderie, l’ailier anglais apparaît comme un joueur susceptible de rapporter une somme importante au club marseillais.

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‎Confronté à la nécessité de gérer ses finances et de répondre aux attentes des instances comme l’UEFA et la DNCG, Marseille étudie toutes les possibilités. Le départ de Greenwood n’est pas encore officiel, mais son nom reste particulièrement suivi, notamment en Italie où l’AS Roma en a fait une priorité. Le feuilleton promet encore plusieurs rebondissements.

‎En Italie, l’opération Greenwood fait déjà rêver

‎Du côté de la péninsule, l’intérêt pour le joueur marseillais ne faiblit pas. Le journaliste italien Fernando Orsi estime même que cette arrivée pourrait représenter un énorme succès pour la formation romaine. ‎Invité sur les ondes de Radio Radio, il a déclaré : « Si la Roma recrute Greenwood, ce sera un coup de maître qui bouleversera le marché ».

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Selon lui, le club italien doit rapidement avancer sur ses dossiers pour construire une équipe compétitive. Une déclaration forte qui montre l’importance prise par le dossier Greenwood. Fernando Orsi ajoute également que « seuls Milan et Côme ont été actifs sur le marché des transferts » et prévient que la Roma pourrait rencontrer des difficultés si elle tarde à agir. Une pression supplémentaire dans un dossier où chaque jour compte.

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‎Si l’AS Roma parvient à convaincre l’OM, les conséquences pourraient dépasser le simple cadre du transfert. Le départ de Greenwood obligerait Marseille à revoir son animation offensive et pourrait accélérer d’autres mouvements durant le mercato.

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‎Roberto Pruzzo, autre intervenant cité dans l’article, appelle toutefois à la prudence. « La Roma doit évaluer la faisabilité du transfert de Greenwood. Tresoldi et Dovbyk ont des profils complètement différents, on verra bien », a-t-il expliqué.

−L’ancien attaquant italien estime aussi que le club romain ne doit pas prendre de décisions précipitées : « Si la Roma veut gagner dans les deux prochaines années, elle ne devrait pas prendre de risques inconsidérés ». Un message qui rappelle qu’un grand coup nécessite aussi une stratégie solide.

‎Notre regard sur un dossier qui dépasse le simple transfert

‎L’OM se retrouve face à un choix stratégique majeur. Conserver Greenwood pourrait permettre de garder un joueur capable de faire la différence, mais une vente importante offrirait au club une marge de manœuvre précieuse pour renforcer son effectif. ‎Ce dossier ressemble donc à une partie d’échecs où chaque mouvement compte.

Un dossier qui dépasse le simple transfert

La Roma rêve d’un coup retentissant, Marseille doit protéger ses intérêts. Dans ce mercato où les promesses sont nombreuses et les surprises fréquentes, le prochain chapitre pourrait bien réserver un véritable coup de tonnerre.