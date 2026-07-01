Mercato PSG : accord scellé, date fixée pour une grosse annonce

‎‎Le PSG tient déjà l’une de ses meilleures nouvelles de son mercato avec un dossier désormais totalement verrouillé en interne. L’annonce officielle n’est plus qu’une question de temps et le club parisien prépare déjà une mise en scène pour célébrer cet engagement de longue durée.

‎Mercato PSG : Un accord définitivement bouclé pour Pacho

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‎Les derniers détails administratifs ont été réglés et plus aucun obstacle ne se dresse sur la route de Willian Pacho. Selon les informations relayées par le compte X PSG Inside Actus, le défenseur équatorien a signé sa prolongation de contrat jusqu’en 2030, confirmant la confiance absolue que lui accorde le club.

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Le joueur, pleinement convaincu par le projet sportif, souhaitait lui aussi inscrire son avenir dans la capitale. ‎Le Paris Saint-Germain ne compte pas officialiser cette prolongation au hasard. Toujours d’après PSG Inside Actus, le club prévoit de dévoiler cette signature au mois d’août, lors des festivités organisées autour de la première journée de championnat.

Son officialisation sera pour Aout. Paris prépare une fête pour la première journée de championnat. Prolongation, présentation des nouvelles recrue etc… https://t.co/BQTlhFJ6sH — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 30, 2026

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‎L’événement devrait également servir de vitrine aux nouvelles recrues du mercato estival, offrant aux supporters une présentation en grande pompe. En choisissant cette stratégie de communication, le Paris SG confirme sa volonté de lancer la saison avec un message fort de stabilité et d’ambition.