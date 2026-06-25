Mondial 2026 : Les 16èmes de finale se précise !

Suite à l’ouverture de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le premier seizième de finale est tombé. Alors que d’autres sont encore en préparation, ou n’ont pas encore eu leur adversaire, la tension monte avant le prochain tour.

L’exploit des Bafana Bafana !

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C’est jusqu’à maintenant l’exploit de ce mondial. Après une défaite 2-0 en ouverture du mondial face au Mexique, et un match nul face aux Tchèques, l’Afrique du Sud a vaincu la Corée du Sud sur le plus petit des scores (1-0) pour arracher la deuxième place et réaliser l’histoire en sortant des poules d’un mondial pour la première fois de toute son histoire.

Dans un match plus que disputé, les Sud-Africains ont pris le dessus offensivement sur les camarades de Heung-Min Son. Malgré un gros momentum pour les Coréens, c’est bien les Bafana Bafana qui se sont procuré le plus d’occasions nettes, en témoigne les xG du match (1,1 – 1) et ce, malgré une possession du ballon plus favorable aux Coréens.

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C’est en seconde période que l’organisateur du mondial 2010 trouvera la faille grâce à Thapelo Maseko, servi par Tshepang Moremi, sur un ballon long à ras de terre, permettant à Maseko de contrôler pour éliminer son vis-à-vis avant d’envoyer une reprise du pied gauche au fond des filets de Kim Seung-Gyu.

Malgré une dernière attaque dangereuse à la 93′, les Guerriers Taeguk ne seront malheureusement pas qualifiés immédiatement et devront attendre la fin de la journée pour savoir s’ils sont dans les meilleurs troisièmes du mondial, pour espérer continuer cette aventure.

Côté Sud-Africain, la prochaine étape n’est autre que le Canada de Clyde Larin et Jonathan David. Un affrontement plutôt compliqué pour les Bafana Bafana qui auront besoin de toutes leurs ressources pour l’emporter.

Des qualifiés…et des éliminés..

Voici le texte corrigé, en conservant strictement les mêmes mots, le même style et la même structure, avec uniquement les corrections d’orthographe, de grammaire et de ponctuation, ainsi que le nettoyage des filigranes :

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Désormais, trois groupes sont finalisés tandis que d’autres sont sur la fin. Mais une chose en amenant une autre, si certaines nations sont qualifiées, d’autres nous disent au revoir et iront en vacances plus vite que d’autres.

Aujourd’hui, il y a un total de 13 qualifiés officiels et de 7 nations éliminées. Parmi les qualifiés, on retrouve beaucoup de favoris à la victoire finale tels que : le Brésil, la France, l’Allemagne ou bien l’Argentine. Côté surprise de ces qualifications, il y a bien sûr l’Afrique du Sud mais aussi la Bosnie.

Mais chez les malheureux, certains outsiders nous quittent déjà, comme la Turquie, qui avait fait sensation lors de l’Euro 2024 et qui est aujourd’hui déjà dehors après deux défaites. Elle est rejointe par la République tchèque, qui surprend également par cette élimination prématurée. Certains étaient prévus pour l’élimination et n’ont pas réussi à faire déjouer les pronostics, comme Haïti, la Jordanie, le Panama ou encore le Qatar et la Tunisie.

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Désormais, la route vers le trophée doré n’est plus très longue et avec moins d’un mois de compétition, on saura enfin qui soulèvera la Coupe du monde le 19 juillet en direct du MetLife Stadium.