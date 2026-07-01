Mercato FC Nantes : Der Zakarian obtient un nouveau renfort

Le FC Nantes prépare du lourd pour la saison prochaine. Le nouveau coach, Michel Der Zakarian peut compter sur un renfort de poids.

Mercato FC Nantes : Daniel Le Duigou grimpe chez les pros

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Un nouveau visage à la Jonelière. Ce lundi, le jeune gardien Daniel Le Duigou a participé à l’entraînement de l’équipe professionnelle du FC Nantes.

Le FC Nantes a repris le chemin des terrains mercredi dernier. Les Canaris préparent activement la saison 2025-2026, qu’ils disputeront en Ligue 2. Comme chaque été, le club intègre des jeunes du centre de formation aux premières séances professionnelles. C’est une occasion en or pour eux. Ils doivent séduire le nouvel entraîneur, Michel Der Zakarian, ainsi que son staff technique.

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Daniel Le Duigou saisit sa chance. Le site officiel du club a publié des photos de la séance de lundi, et on y aperçoit le jeune portier nantais s’exercer avec le groupe pro. À 19 ans, le gardien de but progresse. La saison dernière, il occupait le poste de numéro deux chez les U19. Il évoluait alors dans l’ombre de Yanel Zézé, qui vient de signer son premier contrat professionnel.

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Mais l’avenir s’ouvre pour Le Duigou, qui peut bousculer la hiérarchie des gardiens de l’équipe première. Le secteur connaît un grand renouvellement après les départs d’Anthony Lopes et de Patrick Carlgren. Pour se faire une place, le jeune talent devra rivaliser avec Maxime Dupé, recruté libre de l’OGC Nice, mais aussi avec Alexis Mirbach, Lucas Bonelli et son ancien coéquipier Yanel Zézé.